Kėlinio šou surengęs Ulanovas buvo apibertas komplimentais

Edgaras Ulanovas įsimins antrųjų LKL finalo rungtynių pradžią. Kauno „Žalgirio“ krašto puolėjas vieną po kito atliko šūvius į „Ryto“ krepšį ir per pirmąjį kėlinį savo jau sąskaitoje turėjo 16 taškų.

Jis pataikė visus keturis dvitaškius, du tritaškius iš trijų ir abu baudos metimus. Tuomet „Žalgiris“ pirmavo 30:18, o Ulės pakylėta komanda mačą laimėjo 85:67.

Po rungtynių jis susilaukė abiejų trenerių komentarų.

„Jis uždavė toną visoms rungtynėms. Kažkiek daugiau mažiau bandome prisitaikyti prie varžovų. Jo žaidimas per dvi pozicijas davė didelių vaisių, o sprendimai buvo nuostabūs. Komanda turėjo didžiulę energiją ir Ulanovas buvo viena iš priežasčių“, – apie savo auklėtinį pasisakė Šarūnas Jasikevičius.

„Faktas, kad Ulanovą paleidome į jo stipriąją pusę. Jis taip pat puolime atkovodavo kamuolius ir lengvai rinkdavo taškus“, – teigė Dainius Adomaitis.

– Pirmajame kėlinyje pelnėte 16 taškų. Koks jis jums buvo?

– Kaip matėte, varžovai nemažai rizikuoja su Aaronu White’u ir manimi. Jie patys kalba, kad nenori, jog mestų Grigonis, Milaknis ar Westermannas. Dėl to mums leidžiama daugiau mesti, o mums tereikia pataikyti, reikia nebijoti mesti. Pasisekė sužaisti momentais ant ūselio. Gerai, aišku.

– Ar prisimenate kitą tokį gerą savo pasirodymą per vieną kėlinį?

– Sunku pasakyti, nežinau, ar esu vieną kėlinį tiek įmetęs, bet galbūt per vieną rungtynių pusę, per du kėlinius.

– Taip žaisdamas pretenduojate laimėti MVP titulą. Ką pats apie tai galvojate?

– Kai nuskambėjo sirena, mano pirmieji žodžiai visiems komandos draugams buvo „Pirmyn, davai, mes turime užbaigti seriją namuose.“ Viskas, mes turime galvoti, kad tai kone paskutinės rungtynės, mes čia grįžti nebegalime. Turime viską užbaigti Kaune ir toks turi būti mentalitetas. O ar galvoju apie MVP apdovanojimą, tai bus taip, kaip bus.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 12 Naudingumas 16 Dvitaškiai 100% 3/3 Tritaškiai 67% 2/3

– Kaip pavyko visą laiką išlaikyti rungtynių kontrolę?

– Buvimas kartu ir koncentracija. Momentais labai gerai apsigynėme, visur, kur tarėmės. Buvo ir klaidelių, jeigu atsipalaiduodavome, tai „Rytas“ padarydavo spurtą. Pasitaiko visko, bet manau, kad visada buvome kartu, vieni už kitus kovojome ir stengėmės. Suolas buvo puikus, nuo pat pradžių puikiai palaikė mus, kurie išėjo į startas. Bendras vaizdas – super.

– Apie prisimenate kitą tokią užtikrintą finalo seriją, jog taip dominuotumėte?

– Pirmaisiais metais, kai aš atėjau į „Žalgirį“, buvo 4-0, bet po to visada pralaimėdavome antrąsias finalo rungtynes. Dabar buvo toks geras akcentas dėl to šįkart laimėti.

– Pirmajame kėlinyje nuolat žaidėte vienas prieš vieną. Pernai to buvo daugiau, o kodėl šį sezoną kiek sumažėjo?

– Ne visada išeina žaisti vienas prieš vieną. Norėčiau, kad išeitų, bet vilniečiai labai dažnai prie varžovų ateina su pagalba, dvigubina gynybą ir jie spėja sugrįžti. Visiems sunku, taip pat ir Brandonui Daviesui, kuris yra žaidėjas vienas prieš vieną. Tiesiog „Rytas“ turi savo sistemą, prieš kurią mums ne visada pavyksta sužaisti vienas prieš vieną.

– Rungtynėse Kaune buvo 7,5 tūkst. žiūrovų, o šįkart – kiek daugiau nei 6 tūkst. Ko tikėtis rungtynėse šeštadienį?

– Tikrai tai pastebėjau, kad ir Kaune buvo tuščių vietų, šiandien buvo tas pats. Galvoju, kad Kaune turėtų būti šiek tiek daugiau. Tos kalbos, kad viskas užsitęsė… Ne mums spręsti. Tikiuosi, sirgalių bus, o žmonės renkasi patys.