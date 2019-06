Patvirtinta: Daviesas karjerą tęs Barselonoje

GTR

Nemanau, kad Brandon\'ui ar jo žmonai buvo kažkuo blogai Kaune. Juk jis ir pernai turėjo tų pasiūlymų tikrai gal net daugiau nei šiemet, bet pats nusprendė likti ir gerai padarė, pasikėlė kainą ir dar daugiau išmoko. Lietuva gal ir nėra puiki šalis klimato požiūriu, bet ir į tai galima žiūrėti kaip į privalumą. Legionieriai tikrai prisimins Lietuvišką žiemą su nostalgiją kažkada. Be to čia visi jį mylėjo, tiek Kauniečiai, tiek ir kitų Lietuvos miestų žmonės. Čia ne Graikija, kur bijai būti užmėtytas centais ar skarbonkėmis per rungtynes. Ir ne Rusija, kur reikia keliauti per pusę pasaulio, kad suloštum su Valdivostoko komanda. Lietuva turi daug pliusų ir Nebereikia mums savęs menkinti. Taip Brandonas daugiau uždirbs Barcelonoje, ten oras geresnis, bet ten žmopnės kitokie, ten jų ir daugiau ir visi labiau į futbolą žiūrį, nebus tokio didelio palaikymo ir šiaip nebus jis ten toks garsus. Gal ir jo vaidmuo bus kitoks ten, gal ir seksis kitaip. Juk ir Jasikevičius kaip matome turi galybę pasiūlymų, bet lieka, tad yra tam priežastis. Turime puikų pavyzdį aukščiausio lygio krepšinio klubo valdyme (Motiejūno nuopelnai), imkime pavyzdį iš Žalgirio. Bankrutavęs klubas dar ir dabar mokantis senas skolas žaidžia geriausią krepšinį Europoje. Pasitemkime ir kiti. Ypač Vilnius. Nor siš tiesų manau Kleiza ten tvarkysis puikiai.