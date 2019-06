Donatas Tarolis atsisveikino su „Lietkabeliu“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Trejus metus Panevėžio „Lietkabelio“ komandoje rungtyniavęs Donatas Tarolis palieka klubą.

Apie tai sunkusis krašto puolėjas paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“, kuriame taip pat padėkojo ekipai.

„Pats didžiausias ačiū!!! Per šiuos 3 metus Panevėžys tapo mano antraisiais namais. Dėkoju visiems sutiktiems žmonėms, kuriuos pažinau per šiuos metus. Dėkoju visai „Lietkabelio“ organizacijai už pasitikėjimą ir duotą šansą! Dėkoju visiems Panevėžio aistruoliams, kurie palaikė mūsų komandą visus metus, be jūsų nebūtume tiek daug visko pasiekę! Iki susitikimo draugai“, – rašė krepšininkas.

25-erių metų 202 cm ūgio gargždiškis šį sezoną LKL per 20 minučių pelnė po 9,1 taško, atkovojo po 4,8 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 11,9 naudingumo balo.

FIBA Čempionų lygoje puolėjo statistika siekė 6,4 taško, 4 sugriebtus kamuolius, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 7,6 naudingumo balo.