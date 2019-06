Adomaitis tęs darbą „Ryte“, patvirtintas naujas klubo direktorius

.

Kodėl žalgiris kmt nelaimėjo prieš ta fuxu komanda kuri žaidžia be minties?:DD Ta pati galima būtu sakyti jei eurocupe metimas būtu neikrites, tai partizanas išeitu fuxi?:DDD Sportas tam ir yra nes jame reikia sekmės, tas pats žalgiris debiliuk nebutu patekes i top 8 jei weberis butu pataikes paskutini metima prieš Žalgiri, o realas jau padėjas be keliu kertiniu žaidėju be motyvacijos paskutinam ture žaidžia prieš žalgiri