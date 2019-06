Leonardo vedama „Raptors“ – per žingsnį nuo NBA žiedų

D.

Rašiau Jums jau daug kartų tai, parašysiu dar kart ir susitaikykit! Buvo Raudonieji Bulls su geriausiu pasaulyje Jordan, dabar turim Raudonuosius Raptors su geriausiu pasaulyje Kawhi!!! Jie nugalėjo Lakers dinastiją, dabar bus suduotas smūgis GSW dinastijai. Ir visiškai sutinku - Durant nežaidžia, nes kontraktas kišenėj jau kitame klube, žaidėjai tai žino ir patys su juo nenori lošt. Be jo komanda visad geriau atrodė.O finale su Durant būtų dar didesnė katastrofa. Gynyboj būtų sulaužytas Kawhi ir co. Toronto gynyba nuostabiausia lygoj, o puolimas mobiliausias + Best in the World Kawhi ir 5:1 šiam sezone prieš GSW. Laukiam lemiamos 6 pergalės!



Su pergale visus kas tikėjo Toronto net ir po Gasol bei Kawhi mainų!