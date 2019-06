Kitą sezoną tarptautiniame fronte gali kovoti šeši Lietuvos klubai

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Lietuvos klubų susidomėjimas FIBA Čempionų lyga auga. Prieš artėjantį sezoną siekį dalyvauti šiame turnyre išreiškė keturios ekipos.

Tarp jų – jau šį sezoną FIBA Čempionų lygoje besivaržę Klaipėdos „Neptūnas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.

Dokumentus FIBA atstovams taip pat išsiuntė Utenos „Juventus“ ekipa.

„BasketNews.lt“ žiniomis, prie šių klubų kiek netikėtai nusprendė prisijungti ir Prienų „Skycop“.

Pagal FIBA Čempionų lygos sistemą, du Lietuvos klubai šiame turnyre vietą gauna sportiniu principu.

Kadangi Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“ varžosi Eurolygos organizuojamuose turnyruose, jais tampa „Lietkabelis“ ir „Neptūnas“.

Aukštesnę vietą praėjusiame LKL sezone užėmusi komanda iškart pateks į pagrindinį etapą („Neptūnas“), o žemesnę – varžysis antrame atrankos etape („Lietkabelis“).

Visgi Utena ir Prienai dar turi šansų, mat FIBA pasilieka teisę Lietuvos komandoms suteikti vieną arba du vardinius kvietimus.

Kitame sezone dėl pasaulio pirmenybių Čempionų lygoje vietoj trijų atrankos etapų liks du, o tai gali užkirsti kelią vienam iš Lietuvos klubų.

Be to, situacija daug priklauso ir nuo to, ar Vilniaus „Rytui“ pavyks gauti vardinį kvietimą į Eurolygą.

Tokiu atveju atsilaisvintų vieta Europos taurės turnyre.