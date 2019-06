Paului George'ui atlikta antroji peties operacija tarpsezonio metu

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Oklahomos „Thunder“ žvaigždei Paului George'ui buvo atlikta jau antroji peties operaciją tarpsezonio metu.

Šį kartą puolėjui buvo išoperuotas kairiojo peties sąnario įplyšimas. Petį George'as susižeidė dar vasario mėnesį.

Gegužės pradžioje „Thunder“ lyderiui buvo atlikta dešinės rankos peties operacija, kurios metu sutvarkyta įplyšusi sausgyslė.

George’as vasarį iš pradžių susižeidė dešinės rankos petį, o dėl to praleido trejas rungtynes. Po to jis sugrįžo ant parketo bei netrukus susižeidė ir kairįjį petį, bet daugiau dėl to rungtynių nepraleido.

Manoma, kad George'as rudenį turės praleisti pasiruošimo sezonui stovyklos pradžią. Tai taip pat reiškia, kad amerikietis praleis ir pasaulio čempionatą, vyksiantį Kinijoje. Jis prasidės rugpjūčio 31-ąją, o baigsis rugsėjo 15-ąją.

Iki traumos George’as vidutiniškai rinko po 28,7 taško, o „Thunder“ Vakarų konferencijoje žengė trečioje pozicijoje.

Po George’o traumos „Thunder“ per 23 rungtynes laimėjo 11 kartų, o George’as fiksavo 26,1 taško rezultatyvumą.

„Thunder“ NBA Vakarų konferencijos ketvirtfinalyje prieš Portlando „Trail Blazers“ pralaimėjo 1-4.

29-erių metų 206 cm ūgio George’as šį sezoną vidutiniškai per 37 minutes pelnydavo po 28,1 taško, atkovodavo po 8,2 kamuolio ir atlikdavo po 4,1 rezultatyvaus perdavimo.