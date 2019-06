Iš „Žalgirio“ atsakymo laukiantis Westermannas: „Esu atviras visiems pasiūlymams“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Šio sezono pradžioje Kauno „Žalgirio“ marškinėlius po sezono pertraukos apsivilkęs Leo Westermannas atvirauja – apie geresnį sugrįžimą po dviejų sudėtingų operacijų jis nė negalėjo pagalvoti.

Šarūno Jasikevičiaus štabui ieškant pastiprinimo gynėjų grandyje, nugaros ir šlaunies operacijas ištvėręs 26-erių prancūzas vis dar buvo be komandos.

„Žalgiriui“ rugsėjo pabaigoje pateikus pasiūlymą, atakų organizatorius nė nedvejojo ir pasirinko vėl atvykti į mylimą Kauną.

„Žalgiris“ – mano širdyje. Sugrįžimui mane paskatino tai, kad mane užklupus visoms aplinkybėms, aš vėl buvau tarp žmonių, kurie mane žinojo ir davė laiko vėl įsivažiuoti, – kalbėjo Westermannas. – Buvau labai laimingas, kai pasiekė jų pasiūlymas. Negalėjau svajoti apie geresnį sugrįžimą į prieš tai demonstruotą žaidimo lygį.“

– „Žalgiris“ devintą kartą iš eilės ir 21-ą sykį klubo istorijoje tapo LKL čempionu. Ar esate patenkintas sezonu? – „bebasket.fr“ paklausė Westermanno.

– Žinoma. Tai – pagrindinis tikslas žaidžiant Lietuvoje, privalai iškovoti čempionų titulą. Esame labai laimingi dėl to. Kasmet tikimasi, kad „Žalgiris“ laimės. Kai taip yra kalbama, privaloma pasiekti tai.

– Ar šis sezonas yra jums tarsi toks revanšas už praėjusį sezoną?

– Nepriimu to, kaip revanšo, bet tiesa, kad praėjusiais metais aš turėjau daug problemų su sveikata. Bet grįžau į klubą, kurį myliu ir kur jaučiuosi mylimas. Labai smagu laimėti tokiomis aplinkybėmis.

– Ar Šarūnas Jasikevičius buvo faktorius sprendžiant dėl sugrįžimo į „Žalgirį“?

– Žinoma, Jasikevičiaus faktorius būtų didžiulis faktorius, net jei svarstyčiau su juo dirbti kitoje komandoje. Rungtyniauti jo komandoje man yra labai svarbu.

– Su „Žalgiriu“ pasirašėte vienerių metų sutartį.

– Iš tiesų, pasirašiau vieno sezono kontraktą su galimybe pratęsti dar vienam sezonui. Kol kas dar anksti žiūrėti į priekį, kadangi dauguma – ispanų, italų, prancūzų – čempionatai tebevyksta. Mes sezoną užbaigėme daug anksčiau nei kiti. Dabar sudėtinga pasakyti, kaip bus dėl artėjančio sezono.

– Ar jūs, pavyzdžiui, svarstytumėte persikelti į Vilerbano ASVEL, kuri kitą sezoną rungtyniaus Eurolygoje?

– Niekam neuždarau durų. Esu labai laimingas „Žalgiryje“, o ar liksiu Kaune priklauso ne nuo manęs. Esu atviras visiems pasiūlymams ir juos išklausysiu.

– Prancūzijos rinktinės vyr. treneris Vincentas Collet paskelbė išplėstinį sarąšą (į kurį Westermannas nebuvo įtrauktas, – aut. past.). Kaip vertinate hierarchija pirmoje pozicijoje?

– Nežinau, nes neteko girdėti apie tai šiemet. Jie gerai pasirodė pasaulio čempionato atrankoje ir užtikrintai pateko į pagrindinį turnyrą. Šioje pozicijoje yra daug gerų žaidėjų. Tony Parkeriui pasitraukus, Thomasas Heurtelis tapo lyderiu. Taip pat yra tokie krepšininkai kaip Andrew Albicy, Antoine Diot, Frankas Ntilikina, Theo Maledonas, Elie Okobo.

Priklausys ir nuo to, kaip treneris matys Nando De Colo savo schemoje – antroje ar pirmoje pozicijoje. Tas pats Paulas Lacombe ir Fabienas Causeuras gali žaisti per abiejas pozicijas. Galimos įvairios variacijos, o nuo to tik geriau pačiai komandai.