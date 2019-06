Jaunųjų Lietuvos krepšininkų laukia pirmieji vasaros išbandymai

Nuotr.: musukrepsinis.lt

Nuotr. musukrepsinis.lt

Pasibaigus Lietuvos moksleivių krepšinio lygos sezonui ir prasidėjus vasarai, jauniesiems krepšininkams nėra laiko galvoti apie poilsį. Šį savaitgalį jauniausių Lietuvos rinktinių laukia pirmasis oficialus jėgų išbandymas – Baltijos taurės turnyras, kuriame dalyvaus šalies mergaičių ir berniukų komandos. Be lietuvių turnyre taip pat dalyvaus Estijos ir Latvijos rinktinės bei metais vyresnės Estijos mergaičių ir berniukų komandos.

Lietuvos mergaičių rinktinė beveik savaitę stovyklavo Ukmergėje ir atsakingai ruošėsi pirmoms oficialioms rungtynėms.

„Daugelis dalykų joms yra nauji ir jos susiduria pirmą kartą, reikėtų daugiau dėmesio skirti savose komandose, tą atidirbinėti. Per savaitę išmokinti kažką naujo yra sunku, bet kiek pavyko tai pagrindinius krepšinio elementus „praėjome“ ir žiūrėsime kaip mums seksis. Visada smagu laimėti ir eisime kautis dėl aukščiausios vietos, norėtųsi, kad pavyktų išpildyti ką mes čia planavome, ką mokėmės. Kad visa tai pavyktų, kad mergaitės būtų drąsios, kovotų“, – sakė rinktinės trenerė Eglė Žygelytė.

„Sekėsi labai gerai, išvengėme traumų ir galėjome planuoti treniruotes visiems penkiems trejetams. Labai vargino šiluma, be proto šilta, bet jokių priekaištų iš mergaičių nesulaukėme. Jos turi vieną tikslą – jos nori važiuoti, nori dirbti. Tokių klausimų net negali būti ir tas labai džiugina. Tik šešias dienas treniravomės, labai norime per rungtynes išbandyti tas mergaites, žinoma norisi tų aukštesnių vietų ir jei matysime, kad tai įmanoma – žinoma to sieksime“, – teigė rinktinės trenerė Diana Anužienė.

„Pasiruošimas sekasi neblogai, nors už lango toks vasariškas oras. Vaikinai dirba tikrai noriai, pirmą kartą atstovaus šaliai Baltijos taurės turnyre. Visi stengiasi, dirba ir džiaugiamės dėl to. Lyderius išskirti sunku, bandysime daugiau žaisti komandinį žaidimą ir laukti visų indėlio“, – sakė Lietuvos vaikinų U14 rinktinės treneris Remigijus Bardauskas.

„Turime tris treniruotes, rytoj (ketvirtadienį) turėsime dar vieną, vaikinai dirba puikiai nusiteikę, nėra jokių traumelių. Viskas kryptingai ir judame teisinga linkme. Jų nereikia raginti, ateina pusvalandžiu ankščiau, dirba ir nori patekti į tą išsvajotą dvyliktuką. Yra ilgalaikis tikslas – pasiruošti U16 čempionatui, bet visada norisi laimėti, negali ateiti ir sakyti, kad čia nėra svarbu. Reikia suderinti abu dalykus“, – pasakojo Lietuvos vaikinų U14 rinktinės treneris Karolis Čyžius.

Lietuvos merginų rinktinė penktadienį susikaus su Estijos U15 rinktine, šeštadienį laukia rungtynės su Estijos bendraamžėmis, o sekmadienį dvikova su Latvija. Vaikinai penktadienį išmėgins jėgas su Estijos penkiolikmečiais, šeštadienį vyks rungtynės su Estijos bendraamžiais, o sekmadienį turnyrą lietuviai baigs dvikova su latviais.