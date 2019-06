Valančiūnas pasirinko: taps laisvuoju agentu

Gal treneris nežada, kad jis puolime bus opcija bent TOP3, ar, kad jaunoji žvaigždė J.Jackson bus statomas į C poziciją, tai ir nusprendė taip. Žinoma gaus mažesnę algą, bet nori išnaudoti tai, kad yra karjeros pike, yra sveikas ir parodė jog gali rinkti 20-10 vidurkius, o aukčiausiu lygiu žaisti dar bent 5 metus. Tai matyt sutartis pvz 4 metų 50-60mln būtų geriau nei pasiimti 18mln dabar, sužaisti prastą sezoną ar gauti traumą ir po to būti vertas tarkim 5-7mln :) pažiūrėkit D.Howard atvejį - 5.5mln už sezoną Vašingtone. Be to, Jonas juk jau pats rinksis sau komandą, trenerį, organizaciją ir t.t.



Na, o dabar, mieli žurnalistai, laukiam apžvalgų apie NBA komandas kurioms reikės pagrindinio C ir dar turės pakankamai pinigų :)