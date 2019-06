Jarutis apie „Ryto“ galimybes gauti Eurolygos kvietimą: „Manau, kad turime didelius šansus“

Nuotr.: A.Didžgalvis

Iki liepos 11 dienos paaiškės, ar Vilniaus „Ryto“ komanda kitą sezoną kausis su stipriausiomis Europos krepšinio ekipomis. Tą dieną bus paskelbta, ar Lietuvos vicečempionams bus suteiktas vardinis kvietimas rungtyniauti Eurolygoje.

Nors konkurentai dėl jo – galingi, tačiau „Ryto“ generalinis direktorius Rolandas Jarutis neabejoja, kad jo atstovaujamas klubas yra vienas iš pagrindinių favoritų.

Galimybė pakliūti į stipriausias Europos krepšinio komandas sutraukiantį krepšinio turnyrą atsirado prasiplėtus pačiam turnyrui ir po to, kai Valensijos „Basket“ laimėjo Europos taurę ir atsilaisvino Ispanijos lygai skirta vieta.

Paskutinį kartą Eurolygoje 2013–2014 metų sezone šiame turnyre žaidęs „Rytas“ dėl šio paskutinio kelialapio grumiasi su Sankt Peterburgo „Zenit“, Kazanės UNIKS, Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (visi trys – Rusija), Belgrado „Partizan“ (Serbija) ir Podgoricos „Budučnost“ (Juodkalnija), prie kurių gali prisijungti ir Turkijos ar kitų šalių atstovai. Nors šie vardai – žinomi ir stiprūs, tačiau ir pats „Rytas“ turi neblogų kozirių.

„Ne vienerius metus klubas vėl siekė žaisti Eurolygoje, kurioje jau yra pasiekęs neblogų rezultatų. Manau, kad turime didelius šansus – klubas turi turtingą istoriją, garsų vardą, gerą laimėjimų istoriją, yra įsikūręs puikiame, kitoms komandoms atvykti patogiame mieste. Svarbi ir jaunimo vykdoma programa, kurios vaisius matėme prieš porą metų, kai „Ryto“ žaidėjai tapo Eurolygos jaunimo turnyro čempionais“, – pasiekimus vardina Jarutis.

Galėtų suburti ir daugiau sirgalių

Pašnekovas taip pat mini ir nemenką sirgalių palaikymą. Pasižiūrėti „Ryto“ kovų šio sezono Europos taurės turnyre vidutiniškai rinkdavosi kiek daugiau nei 5 tūkst. sirgalių – tai buvo šeštas geriausias rezultatas turnyre. Be to, išvystyta infrastruktūra ir miesto siūlomos pramogos galėtų pritraukti ir daugiau žmonių į šios krepšinio komandos rungtynes Eurolygoje. Istorija jau parodė, kad moderni 10 tūkst. vietų „Siemens“ per stipriausio krepšinio turnyro rungtynes būdavo visiškai užpildyta.

„Matomumas, sirgalių bazė, susidomėjimas yra didesnis už UNIKS ir „Lokomotiv-Kuban“. Be to, į Kazanę yra kur kas sunkiau atvykti sirgaliams“, – tvirtinta „Ryto“ atstovas.

Tiesa, šių ekipų galimybes pakliūti į Eurolygą „Betsafe“ lažybų ekspertai visgi vertina kur kas geriau. Kai tikimybė, kad „Rytas“ gaus paskutinį kelialapį į stipriausią Europos krepšinio turnyrą, siekia 16,7 proc., tai tiek UNIKS, tiek „Lokomotiv-Kuban“ šansai yra kur kas geresni – jie atitinkamai siekia 31 ir 23,5 proc. Tiesa, dar geresnius šansus kitą sezoną pasirodyti Eurolygoje turi „Zenit“ – jų galimybės ateinantį sezoną varžytis su stipriausiomis Europos krepšinio komandomis siekia net 33,3 proc.

Ar bus atsižvelgta į sportinį principą?

Jei visgi būtų žvelgiama į sportinį principą, daugiau šansų už „Zenit“ turėtų gauti trečią vietą VTB Vieningoje lygoje užėmęs UNIKS. Mat Sankt Peterburgo ekipa svarbiausiame Rusijos čempionate liko ketvirtas, o „Lokomotiv-Kuban“ – penktas.

„Nepamirškite ir apie sportinius rezultatus. Reguliariajame sezone, abejoju, ar Sankt Peterburgo ir Krasnodaro atstovai galėtų prilygti kitoms Eurolygos komandoms. Tad kovoje dėl paskutinio kelialapio matau tris kandidatus: „Rytą“, antroje vietoje – „Partizan“ ir tik tada „Uniks“. Abejoju, ar prastesnę vietą nacionaliniame čempionate užėmusi ekipa galėtų gauti vietą Eurolygoje. Visgi tai yra labai rimta organizacija ir nesišvaisto kvietimais“, – teigia Jarutis.

Tikimybė pamatyti trečią vietą Serbijos nacionaliniame čempionate užėmusį „Partizan“ kito sezono Eurolygos rungtynėse siekia kiek daugiau nei „Ryto“ – 20 proc. Tačiau jų situaciją komplikuoja tai, kad šiame turnyre kitąmet žais Adrijos lygos čempione tapusi kitas Belgrado klubas „Crvena Zvezda“.

Tuo metu „Rytas“ šiame sezone pasiekė prieš sezoną keltus tikslus – iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, pateko tarp aštuonių pajėgiausių Europos taurės turnyro ekipų ir į Lietuvos krepšinio lygos finalą.

Galėtų tapti finansiniu postūmiu

Svarbų vaidmenį skiriant Eurolygos vardinį kvietimą gali suvaidinti ir finansai. Nors „Ryto“ praėjusio sezono 4,4 mln. eurų biudžetas nesiekė minimalaus 5,5 mln. šio turnyro komandoms reikalingo biudžeto, tačiau didesnę paramą jau žada Vilniaus savivaldybė, o dalyvavimas turnyre gali pritraukti ir naujus rėmėjus. Saugūs čia jaučiasi Rusijos klubai, o „Partizan“ biudžetas yra dar mažesnis nei vilniečių.

„Surinkti didesnį biudžetą būtų kur kas lengviau – tiek iš bilietų, tiek iš papildomų rėmėjų, kuriems Eurolyga įdomi. Žaidimas turnyre būtų naudingas tiek sirgaliams, tiek Lietuvos krepšiniui, nes būtų galima pritraukti geresnius, šiame turnyre norinčius žaisti krepšininkus. Garbė būtų tokiai mažai šaliai turėti du klubus Eurolygoje, tad „Rytas“ deda visas pastangas, kad taip ir nutiktų“, – tvirtina Jarutis.