Krameris – apie situaciją su „Rytu“ ir vienintelį savo prioritetą

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Chrisas Krameris košmarišką vakarą Valensijoje jau paliko praeityje. Nors sunki kryžminių raiščių trauma iki šiol diktuoja Vilniaus „Ryto“ kapitono dienotvarkę, tuo pačiu metu jis sprendžia kitą svarbų klausimą – su kokiais marškinėliais ant parketo žengti rudenį?

Ši intriga ypač domina ir „Ryto“ sirgalius. 31-erių amerikietis per porą sezoną spėjo užsitarnauti jų simpatijas ir palikti gerą įspūdį Dainiui Adomaičiui.

Praėjusią vasarą sostinės komanda su Krameriu sudarė sutartį pagal formulę „1+1“, tad dabar gynėjo ateitis yra diskusijų reikalas.

Iš vienos pusės jis „Rytui“ būtų patikrintas variantas, iš kitos – nemenka rizika, mat pastarąjį sezoną Krameris rinko traumą po traumos.

„Sutartyje yra pasirinkimo galimybė tiek man, tiek klubui, – „BasketNews.lt“ sakė Krameris. – Galutinę datą esame sutarę liepos mėnesiui, tad iki tol laiko žiūrėsime, kaip seksis diskusijos. Bet jei atvirai, mano vienintelis prioritetas šiuo metu yra sveikata.“

– Kokie buvo pirmieji mėnesiai po operacijos?

– Na, buvo gana nuobodu, daug gulinėjau ant sofos, šaldžiau kelį. Tai trukdavo visą dieną. Kiek vėliau jau galėjau išeiti iš namų ir pradėti reabilitaciją. Ji kol kas sekasi puikiai ir džiaugiuosi savo progresu.

Gydytojai sakė, kad pati operacija praėjo labai gerai, neturėjau jokių problemų su menisku. Kelis po keleto mėnesių turėtų būti kaip naujas.

– Kaip atrodo jūsų reabilitacija?

– Turiu kelis fizioterapeutus, kuriais pasitikiu ir kurie yra dirbę su aukščiausio lygio sportininkais JAV. Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį su jais dirbu po porą valandų, o antradieniais ir ketvirtadieniais pats treniruoju viršutinę kūno dalį.

Chris Kramer Komanda: Vilniaus Rytas

Pozicija: PG Amžius: 31 Ūgis: 191 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Huntington, JAV

Be to, bent kartą per savaitę jau stengiuosi pasportuoti ant parketo. Aišku, viską reikia daryti labai atsargiai, nes tikrai nesinori žengti žingsnio atgal per kokią klaidą.

– Kokios naujausios medikų prognozės dėl sugrįžimo į aikštę?

– Kol kas viskas klojasi labai gerai, bet nežinau, ar yra kokia tiksli data. Mano gydytojas kartu su fizioterapeutais stebi situaciją ir nuspręs.

– Grįžęs namo į JAV, stebėjote Lietuvos krepšinio lygos atkrintamąsias?

– Taip, džiaugiausi tuo, kad „Rytas“ pateko finalą, nors ir turėjo sudėtingų rungtynių su „Juventus“. O finale „Žalgiris“ tiesiog rodė labai gerą krepšinį.

Būčiau labai norėjęs tuo metu būti kartu su komanda ir jai padėti, bet tiesiog džiaugiuosi, kad nuėjome taip toli nepaisant visų praėjusio sezono pakilimų ir nuosmukių. Kalbant bendrai, sezonas buvo tikrai geras.

– Kiek po savo išvykimo palaikėte ryšį su komandos atstovais?

– Bendravau su Juliumi (Sarapinu, buvusiu „Ryto“ direktoriumi, – aut.), taip pat su treneriu. Šiek tiek bendravau ir su Roku Stipčevičiumi bei D.J. Seeley, susirašydavome apie tai, kaip einasi sezonas.

– Kitam sezonui neturite garantuotos sutarties su „Rytu“. Kalbant apie ateitį, Vilniui teikiate prioritetą?

– Sutartyje yra pasirinkimo galimybė tiek man, tiek klubui. Galutinę datą esame sutarę liepos mėnesiui, tad iki tol laiko žiūrėsime, kaip seksis diskusijos. Bet jei atvirai, mano vienintelis prioritetas šiuo metu yra sveikata.

Nesvarbu, kokioje komandoje žaisiu kitą sezoną, jei nebūsiu visiškai pasveikęs prieš jo startą, nebus gerai. Žinoma, „Rytui“ šiuo metu yra daugiausia dėmesio, nes yra sutartis, bet kaip tai pasikeis per mėnesį, neaišku.

Nuotr. BNS

– „Ryto“ vadovybėje jau buvo permainų – Julių Sarapiną direktoriaus pareigose pakeitė Rolandas Jarutis. Manote, tai kaip nors gali paveikti jūsų situaciją?

– Sunku pasakyti. Tiesiog tikiuosi, kad pasikeitimai praeis sklandžiai, nes klube pastaruoju metu vyko daug dalykų.

Žiniasklaida kalbėjo apie Tony G (Antaną Guogą), kitus nemalonumus. Organizacija turėtų judėti į priekį ir palikus tai praeityje, stengtis toliau siekti titulų.

– Manote, jums po tokios traumos bus sunkiau pritraukti klubų dėmesį?

– Manau, kad klubai tikrai atkreips dėmesį į traumą ir tai gali paveikti susidomėjimą. Juk tai sudėtingas sužeidimas, nors pastaruoju metu krepšinyje pasitaiko ir dažnai. Natūralu, kad kryžminių raiščių traumą komandos priima kaip savotišką riziką ir aš tą puikiai suprantu.

– Gal jau spėjote sulaukti susidomėjimo iš Europos klubų?

– Dar ne. Gal tam dar ankstoka, nes ir pats esu po operacijos, ir sezonai baigėsi ne visose šalyse.

– Be reabilitacijos, dar turite planų vasarai?

– Kol kas jie migloti, gal vyksime atostogų. Bet su šeima nusipirkome naują namą, o reikia dar ir skirti laiko reabilitacijai, tad nežinau, kaip pavyks viską derinti. Žinoma, šiuo atveju sveikata ir vėl yra prioritetas.