Pradėta Kauno sporto halės rekonstrukcija: laukia didžiausi pokyčiai per pusę amžiaus

Neseniai 80-metį minėjusi legendinė Kauno sporto halė per visą savo gyvavimą matė daug skambių pergalių, tačiau vienas didesnių jos laimėjimų vyksta kaip tik šiomis dienomis. Nuo praėjusio šimtmečio vidurio jokio rimtesnio remonto nesulaukusi istorinė erdvė pagaliau pradėta atnaujinti iš pagrindų. Projekto autorių tikslas – išsaugoti jos autentiškumą, tuo pačiu gerokai išplečiant funkcines galimybes.

Pirmoji visoje Europoje 1939 metais specialiai krepšiniui pastatyta arena Kauno Ąžuolyne netrukus lankytojus pasitiks gerokai pasikeitusi. Permainos bus matomos ne tik jos viduje, bet šiek tiek palies ir fasadą.

Dėmesys autentiškoms detalėms

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti papildomų funkcijų, Sporto halės erdves pritaikant įvairesnėms veikloms. Čia galės būti organizuojami būreliai, neformalaus švietimo veiklos, bendruomenių šventės, koncertai, konferencijos, mugės, parodos ir įvairios sporto varžybos. Tokių renginių netrūko ir anksčiau, bet po rekonstrukcijos jie vyks kur kas patogiau.

Mobilios nuleidžiamos pertvaros leis suskaidyti salės erdvę į keturias dalis, taip padidinant jos universalumą bei pritaikymo galimybes. Pavyzdžiui, vienu metu čia galės vykti atskiros treniruotės ar kitokios veiklos.

„Iki šiol buvo viena didelė salė, kur galėjo vykti tik vienas renginys. Ateityje jos funkcionalumas bei galimybės smarkiai išsiplės. Čia labai svarbus kompleksiškumo principas. Numatyta įrengti teleskopines tribūnas, kurios, prireikus, galės būti išskleistos, o jas sustūmus į vietas, salės grindų plotas padidės apie 800 kvadratinių metrų. Taip pat bus įrengti laiptai ir liftas į antrą aukštą“, – suplanuotus pokyčius vardijo Sporto halės kapitalinio remonto projektą parengęs architektas Marijus Preisas.

Jis pabrėžė, kad svarbiausia išsaugoti pastato vertingąsias savybes – nepakitusį vidaus erdvių tūrį, fasado architektūrinį sprendimą bei pagrindines konstrukcijas. Taigi, nors šiuo metu viduje jau pats ardymo darbų įkarštis, ten zujantys darbininkai ir statybinė technika nelies esminių Sporto halės architektūrinių detalių, taip išlaikant pastato autentiškumą.

Vadovausis istorine medžiaga

„Vykdant fasado atnaujinimo darbus, numatyta pasitelkti 1938 metais parengtą projektą ir ikonografinę medžiagą, kad būtų maksimaliai tiksliai atkurtos autentiškos detalės – langai, įėjimai, stogas. Projekte numatyta demontuoti viršutinį antstatą su švieslangiais, kuris suprojektuotas ir įrengtas sovietmečiu, bet beveik nebuvo naudojamas pagal paskirtį. Taip pat neliks vakarinio įėjimo tambūro, kurio nebuvo ir pačioje pradžioje, pastačius Sporto halę“, – pasakojo Preisas.

Demontavus esamas tribūnas, naujosios išsidėstys „U“ forma, taip atkuriant istorinės salės erdvės principą, koks buvo prieš 80 metų. Be to, salė „pasistūmės“ rytinio fasado link, o dėl to pastebimai išsiplės vakarinis holas. Taip pat bus įrengtos drabužinės ir erdvesnės užkulisių patalpos.

Taip pat iš pagrindų bus atnaujinta visa pastato inžinerinė infrastruktūra. Antrame aukšte numatytos stacionarios tribūnos. Tad bendras jų ir teleskopinių tribūnų vietų skaičius sieks apie 2100, bet priklausomai nuo renginio čia galės tilpti ir daugiau žmonių. Tarkime, per koncertą išdėsčius papildomas vietas parteryje, jų skaičius galės padidėti iki 3 tūkst.

Taigi čia vyksiančių renginių spektras galės būti itin platus – nuo kamerinių, skirtų keliems šimtams žiūrovų iki kur kas didesnių koncertų, sporto varžybų ar kitų veiklų.

Europos čempionų garbei

Sporto halė Kauno Ąžuolyne iškilo specialiai Europos krepšinio čempionatui, 1939 m. vykusiam Kaune, mat 1937 metais Rygoje mūsų šalies atstovai tapo Senojo Žemyno čempionais ir pagal tuometinę tradiciją turėjo tapti kitų pirmenybių šeimininkais. Pastatą suprojektavo statybos inžinierius-konstruktorius Anatolijus Rozenbliumas. Nepaisant pinigų stygiaus ir laiko trūkumo, vis dėlto halė buvo sėkmingai pastatyta.

Tuo metu statinys neturėjo jokios inžinerinės infrastruktūros. Salėje tebuvo apie 3,5 tūkst. vietų medinės tribūnos. Likusios vietos buvo stovimos. Iš pažiūros arena panašėjo į angarą su dviem patalpomis persirengimui, tačiau Europos mastu anuomet ji buvo laikoma viena geriausių erdvių, skirtų būtent krepšiniui.

Dabartinį eksterjero vaizdą pastatas įgavo po rekonstrukcijos, vykusios 1958–1962 metais. Tad visos iki šiol buvusios gelžbetoninės tribūnos, patalpos bei gerokai pasenę inžineriniai sprendimai skaičiavo jau daugiau kaip pusšimtį metų.

Už 9 mln. eurų legendinę sporto halę rekonstruoja bendrovė „Versina“. Visus darbus planuojama užbaigti kitų metų vasaros pradžioje.