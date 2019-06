Nate'as Woltersas išvyksta į „Maccabi“: „Jo norėjo daug komandų“

Mantas 01

Pagal ispirkos suma manau pinigu dar vienam gynejui yra, tuomet jei turim tokia gyneju grandi : Westermann, Lekavicius, Grigonis, Walkup, Naujas, nelabai uztenka vietos Jokubaiciui, nemanau kad jis bus 13 zaidejas. Galetu ji skolint Neptunui, Lietkabeliui arba uzsienio klubui, tikiuos taip ir bus



O zalgirio sudetis atrodys lyg ir taip



C Landle Kavaliauskas Geben



PF Hayes Naujas(galintis centruot) Jankis



SF Ulanovas Milas



SG Grigonis Walkup



PG Naujas(combo) Westermann, Lekavicius



13-14 zaidejas aukstas variuotu tarp Geben/Kavaliausko/Jankio o is zemu neisivaizduoju kas bus nes is Prienu negali taip rotuot zaideju kaip is dubleriu, galbut dar jaunesni dubleriai tada zais.



Na arba taspats Jokubaitis sutiktu tenkintis tik LKL o europoj nezaistu