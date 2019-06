„Ryto“ direktoriaus vizija – jauna ir ambicinga komanda

Nuotr.: facebook.com

Nuotr. facebook.com

Šiandien vykusiame Vilniaus „Ryto“ dalininkų susirinkime buvo patenkintas klubo direktoriaus Juliaus Sarapino atsistatydinimo prašymas. Naujuoju klubo direktoriumi paskirtas Rolandas Jarutis.

Rolandas Jarutis Pozicija: PG Amžius: 43 Ūgis: 183 cm Svoris: 78 kg Gimimo vieta: Mažeikiai, Lietuva

„Visų pirma noriu padėkoti visiems bendražygiams, kuriuos sutikau klube per šią neįtikėtiną septynerių metų kelionę „Ryto“ klube. Per šį laiką įgijau neįkainojamos sporto vadybos patirties, kuri man tikrai pravers tolimesnėje karjeroje. Neatmetu ir to, kad mano ir „Ryto“ keliai dar susidurs“, – sako Sarapinas.

Jarutis sugrįžo į krepšinio klubą, su kuriuo 2000 m. jis tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, o 2005 m. laimėjo ULEB taurę.

„Klubas išgyvena permainingą ir įdomų atsinaujinimo etapą. Dalininkai neslepia norų Vilniuje vėl suburti jauną ir ambicingą komandą. Žinau, kad turiu pakankamai patirties, žinių ir noro bei galiu prisidėti prie man brangios komandos atgimimo. Tuo pačiu už visus nuveiktus darbus noriu nuoširdžiai padėkoti Juliui Sarapinui“, – teigia Jarutis.

Praėjusiame sezone Jarutis darbavosi trenerio asistentu Kinijoje, Fudziano „Sturgeons“ klube. Prieš tai jis vadovavo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijai, buvo Europos taurėje ir Vieningoje lygoje žaidusio Mariupolio „Azovmaš“ klubo viceprezidentu ir vadovu.