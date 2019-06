Europos sezonas uždarytas: kas džiaugėsi čempionų titulais?

Nuotr.: Imago Sport – Scanpix Nuotr. Imago Sport – Scanpix Antradien5 pasibaigus Prancūzijos lygos finalo serijai, finišavo visi Europos nacionaliniai čempionatai. „BasketNews.lt“ apžvelgia, kas Europoje džiaugėsi iškovotais trofėjais ir kuriems lietuviams sekėsi geriausiai. Mantas Kalnietis MIN: 25.04 PTS: 10.22 (50%) REB: 2.94 AS: 5.67 ST: 0.89 BS: 0.11 TO: 2.06 GM: 18 Lygas pateikiame abėcėlės tvarka. Airija Airijos lygos čempionų titulą pirmą kartą istorijoje iškovojo „Tralee Warriors“. Šioje lygoje atkrintamosios nėra žaidžiamos, o čempionais tampa komanda, kuri geriausiai pasirodo reguliariajame sezone. „Tralee Warriors“ iškovojo 16 pergalių ir patyrė 4 pralaimėjimus. Austrija Austrijos lygos čempionų titulą iškovojo reguliariojo sezono nugalėtoja Kapfenbergo „Bulls“ komanda, finalo serijoje 3-0 sutriuškinusi Swans „Gmunden“. Tai jau trečiasis šios ekipos titulas Austrijos lygoje iš eilės ir septintasis apskritai. Visi titulai iškovoti šiame amžiuje. Baltarusija Minsko „Cmoki“ Baltarusijos čempionatą laimėjo jau vienuoliktąjį sykį paeiliui. Šių metų finale Baltarusijos krepšinio flagmanas 3-0 įveikė Borisfeno „Mogilev“. „Cmoki“ Baltarusijos lygos kovas pradėjo nuo pusfinalio etapo ir pralaimėjimų vietinėse pirmenybėse šį sezoną nepatyrė. Belgija Ostendės „Telenet“ Belgijos lygos čempionų titulą laimėjo jau aštuntąjį sezoną iš eilės. Šįkart finale 3-1 buvo įveikta Antverpeno „Giants“, kuri reguliariajame sezone užėmė pirmąją poziciją bei turėjo namų aikštės pranašumą. Belgijos lygoje Augustas Pečiukevičius žaidė Briuselio ekipoje (pralaimėjo pusfinalyje) ir vidutiniškai pelnė po 4,1 taško, o Paulius Sorokas Šarlerua „Spirou“ (pralaimėjo ketvirtfinalyje) gretose pasižymėjo 7,2 taško ir 5 atkovotų kamuolių rodikliais. Martynas Sajus Pozicija: C Amžius: 23 Ūgis: 208 cm Svoris: 112 kg Gimimo vieta: Kelmė, Lietuva Bosnija ir Hercegovina Široki „Brijeg“ yra daugiausiai titulų iškovojusi Bosnijos ir Hercegovinos ekipa (10), bet šį sezoną ji pirmąją vietą užėmė po septynerių metų pertraukos. Finale 3-2 buvo nugalėtas Sarajevo „Spars“. Bulgarija Nuo 1947 metų gyvuojantis Botevgrado „Balkan“ klubas Bulgarijos lygoje titulą laimėjo po 30 metų pertraukos – prieš tai trofėjus laimėtas 1988-1989 metų sezone. „Balkan“ reguliariajame sezone užėmė trečiąją poziciją, tačiau finale 3-1 patiesė Sofijos „Levski Lukoil“, kuri titulu džiaugėsi praėjusiais metais. Čekija Nymburko ČEZ ir toliau dominuoja Čekijos lygoje. Ši ekipa lygos nugalėtų taurę į viršų kėlė jau 16-ąjį kartą iš eilės, o čempionato nepralaimi nuo 2003-2004 metų sezono. Tai ilgiausia titulų serija Europos krepšinyje. Čekijos lyga išsiskiria savo atkrintamųjų formatu – ketvirtfinalyje ir pusfinalyje žaidžiama iki keturių pergalių, o finale – iki 3. Nymburko klubas Čekijos lygoje iškovojo 47 pergales bei nė karto nesuklupo, o finale 3-0 įveikė Dečyno „Armex Dečin“. Danija Orhuso „Bakken Bears“ džiaugiasi jau trečiuoju Danijos lygos titulu iš eilės. Finale 4-0 buvo nušluota Horsenso „Horsens“. Tai 16-asis „Bakken Bears“ Danijos lygos titulas ir pagal šį skaičių klubas yra nepralenkiamas. Didžioji Britanija Trečiuoju čempionų titulu paeiliui Didžiojoje Britanijoje džiaugėsi Leisterio „Riders“. Finale Lesterio ekipa 93:61 sutriuškino Londono „City Royals“. Pirmąją vietą reguliariajame sezone užėmę Londono „Lions“ krito jau ketvirtfinalyje, kai turėjo pripažinti Plimuto „Raiders“ pranašumą. Estija Talino „Kalev/Cramo“ ketvirtąjį sezoną paeiliui Estijos pirmenybėse iškovojo pirmąją poziciją, o šįkart Donaldo Kairio auklėtiniai finale 3-0 susitvarkė su Talino „Kalev“. „Kalev/Cramo“ Estijoje triumfavo 11-ąjį kartą bei pagal šį skaičių užima trečiąją vietą. Tartu „Ulikool“ turi 26 titulus, o Talino „Kalev“ – 18. Tartu komandoje šį sezoną žaidė Arnas Velička (19,2 taško), Tautvydas Šležas (9,3 tšk., 9,5 atk. kam.) ir Julius Kazakauskas (14,9 tšk., 8,5 atk. kam.). Nuotr. D.Lukšta Gruzija Gruzijos lygos titulą pirmąjį kartą istorijoje laimėjo Tbilisio „BC Delta“, kuri finale 3-2 palaužė reguliariojo sezono nugalėtoją Kutaisio „Kutaisi“ ekipą. Kutaisio klubas yra Gruzijos lygos nelaimėlis – jis finale suklupo jau trečiąjį sezoną iš eilės. Graikija Pirėjo „Olympiakos“ dėl bausmės iškrito iš Graikijos lygos čempionato, todėl šios šalies finalas buvo neįprastas – Atėnų „Panathinaikos“ susikovė su Patrų „Promitheas“ ir lengvai laimėjo 3-0. „Panathinaikos“ Graikijos lygoje laimėjo antrąjį kartą iš eilės ir 18-ąjį kartą istorijoje. „Olympiakos“ finale nežaidė po 13 metų pertraukos. Lukas Lekavičius tapo čempionu Graikijos lygoje, o šioje fiksavo 7 taškų bei 2,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Jonas Mačiulis Atėnų AEK komandoje pelnė po 11,5 taško ir atkovojo po 4,6 kamuolio, o Vaidas Kariniauskas „Kymis“ klube pasižymėjo 11,3 taško bei 4,4 rezultatyvaus perdavimo rodikliais. Islandija Islandijos krepšinio lygą šeštąjį sezoną iš eilės laimėjo Reikjaviko KR, finale 3-2 įveikusi to paties miesto IR ekipą. KR klubas čempionu tapo jau 18-ąjį kartą. Ispanija „Barcelona“ po dvejų metų pertraukos pasiekė Ispanijos čempionato finalą, tačiau jame 1-3 nusileido principiniam varžovui Madrido „Real“. „Karališkajam“ klubui tai buvo antrasis čempionų titulas paeiliui, o per istoriją „Real“ yra iškovojęs 35 lygos trofėjus. „Barcelona“ Ispanijos lygą yra laimėjusi 18 sykių. Renaldas Seibutis su Saragosos „Tecnyconta“ pasiekė čempionato pusfinalį, o lietuvis vidutiniškai pelnydavo po 11,1 taško ir atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo. Manresos „Banxi“ sezoną pradėjęs Jokūbas Gintvainis Ispanijos čempionate sužaidė 18 rungtynių ir vidutiniškai pelnydavo po 2,8 taško. Tadas Sedekerskis Vitorijos „Baskonia“ gretose sužaidė 9 mačus ir vidutiniškai rinko po 2 taškus. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Izraelis Tel Avivo „Maccabi“ Izraelio lygą laimėjo antrąjį sezoną iš eilės ir 53-ąjį savo istorijoje. Ioannio Sfairopoulos auklėtiniai finale 89:75 patiesė Rišono „Maccabi“. Antras daugiausiai titulų iškovojęs klubas – Tel Avivo „Hapoel“ (5). Italija Turtingiausia Italijos krepšinio komanda, Milano „AX Armani Exchange“, antrąjį kartą per trejus metus neiškovojo šalies lygos titulo. Šįkart Milano komanda iškrito pusfinalyje, o finale laimėjo Venecijos „Umana Reyer“, kuri 3-2 palaužė Sasario „Dinamo“. Venecijos klubas laimėjo ir 2016-2017 metų sezone. Mindaugas Kuzminskas Italijos lygoje pelnė po 9,3 taško, Artūras Gudaitis – po 14,8, o Egidijus Mockevičius – po 11,4 taško ir 11,5 atkovoto kamuolio. Juodkalnija Podgoricos „Budučnost“ 12-ąjį kartą tapo Juodkalnijos čempione, kai 3-2 įveikė Baro „Mornar“. Pernai „Mornar“ laimėjo čempionatą, tačiau visus kitus dvylika lygos gyvavimo sezonų titulą šventė „Budučnost“. Kipras Kipro lygoje po metų pertraukos titulą susigrąžino Strovoloso „Keravnos“, kuri finalo serijoje 3-1 susitvarkė su reguliariojo sezono nugalėtoja Larnakos AEK. Kipre šį sezoną rungtyniavo Dovydas Redikas, kuris Limasolio „Apollon“ komandoje per 34 minutes rinko po 12,9 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 6,4 rezultatyvaus perdavimo. Nuotr. D.Lukšta Kosovas Denisas Krestininas kartu su Prištinos „Z Mobile“ tapo Kosovo čempionais. Prištinos ekipa finalo serijoje 3-1 įveikė Rahoveco KB. „Z Mobile“ klubas šalies čempionu tapo tryliktąjį kartą. Krestininas vietiniame čempionate vidutiniškai rinko po 8,7 taško ir atkovojo po 8 kamuolius. Kroatija Zagrebo „Cibona“ siautė Kroatijos lygos atkrintamosiose, kuriose laimėjo visas devynerias rungtynes, o finale 4-0 nepasigailėjo Zagrebo „Cedevita“ krepšininkų. Prieš tai Kroatijos lygoje „Cedevita“ triumfavo penkis sezonus iš eilės bei su šiuo titulų skaičiumi Kroatijoje užima antrąją poziciją. „Cibona“ laimėjo 19-ąjį trofėjų. Latvija Rygos VEF po metų pertraukos susigrąžino Latvijos lygos čempionų titulą. Ji finale 4-1 įveikė „Ventspils“, kuri aukso žiedus iškovojo prieš metus. VEF yra laimėjusi šešis Latvijos čempionato titulus, o „Ventspils“ yra trofėjų lyderė – jų turi 10. Lenkija Lenkijos lygos titulą antrąjį sezoną paeiliui laimėjo Vroslaveko „Anwil“, finale 4-3 nugalėjusi Torunės „Polski Cukier“. Prieš tai penkerius metus iš eilės laimėjo Zeliona Guros „Stelmet“. Deividas Dulkys Lenkijoje rinko po 8,9 taško, Ovidijus Varanauskas – 12,5 taško, Martynas Sajus – 12,1 taško ir 6,2 atkovoto kamuolio, Tauras Jogėla – 12,3 taško, o Martynas Paliukėnas – 9,7 taško. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Norvergija Kongsbergo „Miners“ finalo serijoje 2-1 palaužė „Gimle Basket“ ir iškovojo antrąjį Norvegijos čempionų titulą paeiliui. Tai buvo ir antrasis „Miners“ trofėjus klubo istorijoje. Nyderlandai Zvolės „Landstede“ pirmąjį sykį tapo Nyderlandų lygos čempione. Finale 4-2 buvo įveikta Groningeno „Donar“, kuri čempionatą laimėjo 2015-2018 metais. Portugalija „Oliveirense“ Portugalijos lygos finale 3-1 įveikė daugkartinius čempionus Lisabonos „Benfica“ krepšininkus ir antrą kartą iš eilės pasidabino pirmenybių auksu. „Oliveirense“ čempionatą laimėjo antrąjį kartą istorijoje, o „Benfica“ savo kolekcijoje turi 27 čempionų titulus. Funšalio „CAB Madeira“ ekipoje žaidęs Arvydas Gydra vidutiniškai pelnė po 14,1 taško. Martynas Andriuškevičius „Expert SC“ rinko po 7,1 taško ir 7,2 atkovoto kamuolio. Prancūzija Mantas Kalnietis su Vilerbano ASVEL finale 3-2 įveikė Monako „Basket“. ASVEL titulų skaičiumi dar labiau įtvirtino savo dominavimą Prancūzijoje – dabar jų jau turi 19, o artimiausia konkurentė, Limožo CSP, triumfavo 11 sykių. Kalnietis Prancūzijos lygoje rinko po 7,7 taško bei 5,5 rezultatyvaus perdavimo, o pusfinalyje prieš ASVEL kritęs Nantero 92 krepšininkas Adas Juškevičius – po 10,8 taško. Nuotr. AFP-Scanpix Rumunija Šiais metais Rumunijos čempionu tapo lietuvis Artūras Valeika su Oradijos CSM. Valeikos ekipa finale įveikė kito tautiečio Justo Tamulio atstovaujamą Sibiu CSU klubą, kurį finalo serijoje palaužė 3-1. CSM Rumunijos čempionatą laimėjo trečiąjį kartą per pastaruosius ketverius metus. Valeika čempionų gretose vidutiniškai pelnydavo po 8,1 taško ir atkovodavo po 5,1 kamuolio. Tamulis savo ekipai vidutiniškai rinkdavo po 14,5 taško. Modestas Kumpys Bukarešto „Dinamo“ ekipoje pasižymėjo 10,5 taško vidurkiu. Rusija Rusai šalies čempioną išsiaiškina VTB Vieningoje lygoje, kurioje varžosi klubai ir iš kitų Rytų Europos valstybių. Nuo 2008-ųjų rengiamame čempionate dešimtąjį kartą čempionais tapo Maskvos CSKA krepšininkai, kurie finale 3-0 nugalėjo Rimo Kurtinaičio treniruojamą Maskvos srities „Chimki“. Permės „Parma“ atstovavęs Eigirdas Žukauskas vidutiniškai pelnydavo po 11,5 taško ir atkovodavo po 3,7 kamuolio. Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Serbija Penktuoju Serbijos čempionato titulu paeiliui džiaugėsi Belgrado „Crvena Zvezda“, kuri aistromis pažymėtoje finalo serijoje 3-1 palaužė to paties miesto „Partizan“. „Crvena Zvezda“ jau yra iškovojusi 20 pirmenybių titulų ir tik vienu atsilieka nuo mirtinų priešininkų „Partizan“. Slovakija Bratislavos „Inter“ Slovakijos lygos finale nepaliko jokių vilčių „Prievidza“ ekipai, kurią sutvarkė 4-0. Tai buvo penktasis „Inter“ čempionų titulas istorijoje. Slovėnija Koperio „Primorska“ finalo serijoje 3-0 įveikė Liublianos „Petrol Olimpia“ ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo Slovėnijos čempionais. Slovėnijos krepšinio flagmanas „Petrol Olimpia“ yra laimėjęs 17 čempionatų. Suomija Kauhajokio „Karhu“ Suomijos lygos finalą laimėjo antrąjį sezoną iš eilės ir antrąjį kartą per klubo gyvavimo istoriją. Finale klubas 4-1 susitvarkė su šeštoje vietoje reguliariajame sezone likusia Kouvolos „Kouvot“. Švedija Stokholmo „Kings“ čempionato finale 4-1 įveikė Boro „Basket“ ir čempionu tapo šeštąjį kartą lygos istorijoje. Daugiausiai kartų Švedijos čempionatą yra laimėję Liuleo „Lulea“ – 8 sykius. Šveicarija Turnyro čempionais tapo visus devynis atkrintamųjų susitikimus laimėję Fribūro „Olympic“ krepšininkai. FIBA Čempionų lygoje praėjusį sezoną žaidęs šveicarų klubas nacionalinės lygos čempionu tapo aštuonioliktąjį kartą. Finale „Olympic“ 3-0 nugalėjo Ženevos „Lions“ ekipą. Turkija Turkijos čempionatas Europoje baigėsi vienas paskutiniųjų, o jį laimėjo Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkai, kurie lemiamose finalo serijos rungtynėse palaužė to paties miesto „Fenerbahče“ ir įveikė juos 4-3. „Anadolu Efes“ Turkijos lygą laimėjo po dešimties metų pertraukos, tačiau jie išlieka daugiausiai sykių titulą iškovojusi komanda – 14. Devynis kartus čempionais yra tapę „Fenerbahče“. Turkijoje žaidęs Šarūnas Vasiliauskas vidutiniškai pelnydavo po 11 taškų ir atlikdavo po 4,6 rezultatyvaus perdavimo. Ukraina Južno „Chimik“ po trejų metų pertraukos iškovojo Ukrainos čempionų titulą. „Chimik“ finalo serijoje 3-0 įveikė Kijevo „Basket“ krepšininkus. Tai buvo trečiasis Južno miesto krepšinio komandos Ukrainos čempionato trofėjus klubo istorijoje. Daugiausiai kartų (10) Ukrainos čempionatą laimėjęs Kijevo „Budivelnik“ 2018-aisiais pasitraukė iš aukščiausios lygos dėl skolų žaidėjams. Vengrija Vengrijos lygą po 11 metų pertraukos laimėjo Sombathėjaus „Falco“, kuri 3-0 nubloškė pirmąją vietą reguliariajame sezone užėmusią Kermendo „Egis“. Sombathėjaus ekipa titulą laimėjo antrąjį kartą istorijoje. Vokietija Miuncheno „Bayern“ Vokietijos lygoje apgynė savo titulą, kai finale 3-0 buvo įveikta Roko Giedraičio atstovaujama Berlyno ALBA. „Bayern“ laimėjo antrąjį trofėjų iš eilės ir penktąjį apskritai. ALBA yra laimėjusi 8 sykius. Tuo metu šį dešimtmetį septynis titulus laimėjusi Bambergo „Brose“ neperžengė ketvirtfinalio barjero. Giedraitis Vokietijoje vidutiniškai pelnė po 12,2 taško, Martynas Mažeika – po 7, Arnoldas Kulboka – po 6,1. Nuotr. Imago Sport – Scanpix

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Mantas Kalnietis ir ASVEL – Prancūzijos lygos čempionai „Crvena Zvezda“ pratęsė kontraktą su vietiniu puolėju Paskelbtas Turkijos rinktinės kandidatų sąrašas „Dzūkijos“ vairas patikėtas Valdemarui Chomičiui Nusiskundimai į Eurolygą žengiančiai Kalniečio ekipai: arenoje temperatūra siekia 40 laipsnių Didelės Parkerio viltys dėl ASVEL: „Tai tik pradžia!“ Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.