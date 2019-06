19-mečių pasaulio čempionato starte – Jokubaičio šou ir įtikinama lietuvių pergalė

ekspertas

cia reikia tik pelenais barstytis galvas, kai pirmoj pusej dangčių prisirinko ir ju uzteks iki kaledu - dovanu avansu gavo stogu sitie neatletiski cepelinai :DDD afrika nu ka, tradiciskai, prastas zaideju parengimas ,taktiskai is viso neturi jokio mastymo, viskas tik atletiskumas ir fiziniais duomenys. cia tokie laksto pascaliai siakamai - tas irgi velai pradejo zaist is viso, bet jis buvo geras materialas ir kai su juo dirbo jau jankiai - padare zaideja. jokios krepsinio abeceles, metimo technikos tragiskos :DD pirmoj pusej afrika nei 1 tritaskio nepataike, ir tik pora kartu kazka is toliau nei metras pataike :DDD metimai tai tokie neuzakcentuoti, technika tragedija :DDD



bet net ir tokios impotencines krepsinio ruošybos atstovai sugebejo pirmoj pusej tiesiog tyčiotis ir dalino dangtį po dangčio :DDD atsidarau boxscore - viso 11 dangciu išrase :DDD jau po to net bijojo list, ir tas pienines zvaigzdunas gavo gera dangti :DDD amerika rytoj parodys tikraja vieta. o zelandai siandien kovojo, tai irgi paimt turetu. realiai jokio skirtumo - nelieki 1as grupej, tai ketvirtfinalyje gausi kitos grupes pirma komanda. jokiu prosvaisciu.