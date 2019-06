Žaidėjų rinkoje siaučianti „Barcelona“ sustiprino šansus laimėti Eurolygą

kas is to

kad Higginsas elitinis gynejas, kuris ir meta taskus, ir ginasi, kas is to, kad Miroticius po 20 tasku ramiai kratys, kas is to, kad Daviesas siaus, kas is to, kad singletonas bus, kas is to, kad huertelis liko ir pangosas su daviesu gales kartu zaist vel, kas is to, kad turi tomiciciu, kas is to, kad wannamakeri gali dar paimt. Barca siais metais dirba rimciausiai is visu komandu, aisku babkiu gerai pataskys, bet komandos lygis ir tikslai aiskus. O cia peza kazkas, kad trim zaidejais eurolygos nelaimes. Duotu sarui miroticiu, daviesa ir higginsa pridetu is zalgirio ka turim tai pamatytumet ko nemate.