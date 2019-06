Kaip lietuviams sekėsi NBA Vasaros lygoje?

Nuotr.: T.Tumalovičius, reporteris.com Nuotr. T.Tumalovičius, reporteris.com Liepos pradžioje startuoja NBA Vasaros lyga, o prieš ją tinklalapio „BasketNews.lt“ skaitytojas Aivaras Boičiukas aptaria šioje lygoje pasirodžiusių lietuvių rezultatus. NBA Vasaros lygoje pasirodo šimtai žaidėjų, kurie tikisi atkreipti komandų dėmesį į save: naujokų biržoje pakviesti krepšininkai, Europoje, Kinijoje ar Australijoje žibantys žaidėjai, taip pat ir NBA veteranai, kurie dar tikisi grįžti į aukščiausią lygį. NBA Vasaros lyga gyvuoja nuo 1969 metų, o iki 2007 metų ji buvo rengiama Vasaros profesionalų lygos vardu. Kiekvienais metais ši lyga vyko Long Biče. Nuo 1984 metų iki 2008 metų vyko „Rocky Mountain Revue“ lyga, kurią organizavo Jutos „Jazz“ ekipa. 2015 metais ši lyga buvo atkurta, o 2017 metais – pervadinta į Jutos „Jazz“ Vasaros lygą. Komandų skaičius šioje lygoje yra nedidelis, jis svyruoja nuo 4 iki 6. Šios lygos rungtynės vyksta Solt Leik Sityje. Nuo 1984 metų šiame turnyre nežaidė tik trys NBA komandos: Los Andželo „Lakers“, Detroito „Pistons“ ir Vašingtono „Wizards“. Nuo 2001 metų iki 2017 metų Floridoje vyko Orlando „Pro Summer League“, kurią organizuodavo Orlando „Magic“ komanda. Ją 2018 metais pakeitė „California Classic“ Vasaros lyga, kurios organizavimą iš „Orlando Magic“ perėmė Sakramento „Kings“ komanda. Šis turnyras irgi negarsėjo komandų gausa, rungtyniaudavo 4-8 komandos. Pačioje turnyro pradžioje jis buvo uždaras žiūrovams, jį stebėti buvo galima tik per televiziją. Nors ši lyga buvo įkurta 2001 metais, tačiau ilgą laiką šioje lygoje nebuvo renkami nugalėtojai ir tik 2013 metais pirmaisiais šios lygos čempionais tapo Oklahomos „Thunder“. Ir galiausiai visiems labiausiai žinoma „Las Vegas Summer League“, kuri gyvuoja nuo 2004 metų ir laikoma prestižiškiausia Vasaros lyga, į kurią atvykstą skautai iš viso pasaulio, o komandos ieško būsimų žvaigždžių. Pirmaisiais šios lygos gyvavimo metais pirmenybėse dalyvavo tik 6 komandos, tačiau bėgant metams tas skaičius vis didėjo, ir šiemet lygoje matysime jau 32 komandas (30 NBA komandų ir dvi kviestinės iš Kroatijos bei Kinijos žaidėjų sudarytos komandos). Bene pirmasis lietuvis, kuris žaidė NBA Vasaros lygoje, yra Darius Songaila, kuris 2002 atstovavo Bostono „Celtics“ komandai. Pastaroji jį pašaukė 50 šaukimu 2002 metų NBA naujokų biržoje. Jis pasirodė tuometinėje „Reebok Pro Summer“ lygoje. Songailos pasirodymas buvo gana solidus, per 6 rungtynes (visas pradėjo starto penkete) jis vidutiniškai pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo 4,2 kamuolio, mesdamas beveik 50% taiklumu ir žaisdamas po 22 minutes. Tačiau toks jo pasirodymas jam iškart negarantavo vietos NBA. Jis tik po sezono Rusijoje sugrįžo į NBA, bet šįkart jau ne į Bostono „Celtics“, o į Sakramento „Kings“ komandą, į kurią buvo iškeistas 2003 metų vasarą. Songaila 2018 metais grįžo į NBA Vasaros lygą, tačiau jau ne kaip žaidėjas, o kaip treneris. Turnyro metu jis darbavosi Bruklino „Nets“ trenerių štabe. 2005 metais NBA Vasaros lygoje žaidė net 3 lietuviai: Martynas Andriuškevičius (44 šaukimas 2005 metais), Mindaugas Katelynas ir Linas Kleiza (27 šaukimas 2005 metais). Klivlando „Cavaliers“ klubui atstovavęs Andriuškevičius pasirodė trejose rungtynėse, žaidė vidutiniškai po 15 minučių, rinko po 3 taškus, 2,7 atkovoto kamuolio ir 1,3 blokuoto metimo (geriausias rezultatas komandoje). Katelynas atstovavo Finikso „Suns“ komandai, sužaidė 6 rungtynes, per kurias žaidė vidutiniškai po 18,7 minutes, pelnydavo po 4,2 taško ir atkovodavo po 2,3 kamuolio. Denverio „Nuggets“ gretose Kleiza sužaidė visas 6 rungtynes ir buvo vienas komandos lyderių. Puolėjas per 27,3 minutes mesdavo po 15,2 taško (54% taiklumas), atkovodavo po 6,2 kamuolio (pirmas rezultatas komandoje), atlikdavo po 1,2 perdavimo ir perimdavo po 1 kamuolį. Beje „Nuggets“ komandoje kartu su Kleiza žaidė buvęs Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Tyusas Edney. 2006 metais Las Vegase pasirodė tik vienas lietuvis, jau metus NBA praleidęs Andriuškevičius. Šįkart Martynas pasirodė 4 rungtynėse, žaidė po 16,5 minutes, pelnė po 6 taškus ir atkovojo po 3,2 kamuolio. 2007-aisiais NBA Vasaros lygose pasirodė 4 lietuviai. Andriuškevičius atstovavo jau Čikagos „Bulls“ komandai Orlando Vasaros lygoje. Tiesa, jis sužaidė tik vienas rungtynes, kai per 7 minutes pelnė 4 taškus ir atkovojo 3 kamuolius. Nuotr. Twitter Katelynas sužaidė 4 rungtynes „Golden State Warriors“ gretose, vidutiniškai aikštėje praleido po 11,4 minutės, pelnydavo po 4,5 taško ir atkovodavo po 2,2 kamuolio. Antanas Kavaliauskas žaidė Hjustono „Rockets“ komandoje, sužaidė 5 rungtynes, vidutiniškai po 10 minučių, per kurias pelnydavo po 3,6 taško ir atkodavo po 4 kamuolius. Renaldas Seibutis atstovavo Dalaso „Mavericks“ komandai, kuri jį pašaukė NBA naujokų biržoje. Jis žaidė trejose rungtynėse, pelnydavo po 7,3 taško ir atlikdavo 2,7 perdavimo per 13 minučių aikštėje. Seibutis taip pat buvo įrašytas ir į komandos sudėtį „Rocky Mountain Revue“ lygoje, tačiau tame turnyre nežaidė. Šiais metais turnyre dalyvavo ir Kinijos rinktinė, kurią tuomet treniravo Jonas Kazlauskas. 2008 metais NBA Vasaros lygoje vėl buvo galima sutikti Seibučio pavardę, taip pat į NBA bandė prasimušti ir Vytas Danelius. Seibutis, kaip ir metais prieš tai, vėl buvo įrašytas į sudėtį „Rocky Mountain Revue“ lygoje, tačiau ten nežaidė. O Las Vegase jis rungtyniavo 5 rungtynėse, aikštėje praleido po 11 minučių ir per jas pelnydavo po 2 taškus. Danelius, nors ir buvo Vašingtono „Wizards“ sudėtyje, tačiau taip ir nebuvo registruotas nė vienoms rungtynėms. 2009 metais San Antonijaus „Spurs“ komandos trenerių štabe darbavosi Tomas Pačėsas. 2010 ir 2011 metais NBA Vasaros lygose nepasirodė nė vienas lietuvis. 2012 metais joje debiutavo Donatas Motiejūnas (20 šaukimas 2011). Per 4 rungtynes Hjustono „Rockets“ komandoje Donatas vidutiniškai žaidė po 25 minutes, pelnydavo po 16,2 taško, atkovodavo po 7,8 kamuolio, o krepšį atakavo 62% taiklumu. 2013 metais NBA Vasaros lygoje žaidė vienas lietuvis, tai 2011 metais 5 šaukimu naujokų biržoje pašauktas Jonas Valančiūnas. Mindaugo Kupšo, nors jis ir buvo Naujojo Orleano „Pelicans“ sudėtyje, Lietuvos krepšinio federacija neišleido į šį turnyrą, kadangi jis tuo pat metu turėjo žaisti Kazanėje vykstančiose studentų žaidynėse. Valančiūnas Toronto „Raptors“ gretose sužaidė 4 susitikimus, per 29 minutes pelnydavo po 18,8 taško, atkovodavo po 10 kamuolių, atliko po 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir buvo ne tik komandos lyderis turnyre, bet tai garantavo jam ir naudingiausio turnyro žaidėjo prizą. 2014 metais į NBA Vasaros lygą sugrįžo Hjustono „Rockets“ kartu su Donatu Motiejūnu, o čia lietuvis per 27 aikštėje praleidžiamas minutes (8 rungtynes) pelnydavo po 16,8 taško (59% pataikymas), atkovodavo po 8 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Nuotr. AP – Scanpix 2015 metais NBA lygai pasirodė dar du lietuviai – Ovidijus Galdikas ir Mantas Kalnietis. Galdikas sužaidė dvejas rungtynes Niujorko „Knicks“ gretose. Per aikštėje praleistas 4 minutes Ovidijus atkovojo vieną kamuolį ir blokavo vieną metimą. Kalnietis atstovavo Indianos „Pacers“ ekipai Orlando Vasaros lygoje. Ten jis sužaidė 4 rungtynes, kur vidutiniškai per 13 minučių aikštėje pelnydavo po 4,5 taško, atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo (pirmas rezultatas komandoje) ir suklysdavo po 3 kartus. Turnyro metu Mantas patyrė traumą ir nesužaidė visų galimų rungtynių, o vykti į vėliau vykstančia Las Vegaso Vasaros lyga atsisakė, kadangi nusprendė anksčiau važiuoti į Lietuvos rinktinės stovyklą. 2016 metais Vasaros lygos sąrašuose figūravo 4 lietuvių pavardės, tai Gilvydas Biruta, Laimonas Chatkevičius, Artūras Gudaitis ir Egidijus Mockevičius. Biruta buvo įrašytas į Vašingtono „Wizards“ komandos sąrašus, tačiau taip joje ir nedebiutavo. „Wizards“ komandoje šio turnyro metu žaidė du Kaune rungtyniavę legionieriai Aaronas White‘as ir Nate‘as Woltersas. Chatkevičius atstovavo Dalaso „Mavericks“ komandai Orlando Vasaros lygoje, tačiau daug galimybių pasireikšti negavo. Per 3 rungtynes jis iš viso žaidė 16 minučių, pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Gudaitis sužaidė trejas rungtynes vilkėdamas Sakramento „Kings“ apranga. Jis žaidė 3 rungtynėse, per kurias aikštėje praleido po 10,5 minutes, pelnydavo po 4 taškus (pataikė visus mestus dvitaškius) ir atkovodavo po 2,7 kamuolio. 2017 metais NBA skautams nusprendė pasirodyti Deividas Dulkys, kuris Las Vegase atstovavo „Golden State Warriors“ komandai. Aikštėje jis pasirodė trejose rungtynėse, kur žaidė po 9 minutes ir pelnydavo 2,7 taško 2018 metais Las Vegase galėjome išvysti du lietuvius, tai Norbertas Giga ir 55 šaukimu 2018 metų naujoku biržoje pašauktas Arnoldas Kulboka. Nuotr. M.Baranauskas Giga atstovavo Filadelfijos „76ers“ ekipai. Aikštėje jis pasirodė 4 rungtynėse, tačiau žaidė tik po 5,6 minutes, pelnydavo po 2,2 taško ir atkovodavo po 1,8 kamuolio. Kulboka atstovavo jį naujokų biržoje pasirinkusiai Šarlotės „Hornets“ komandai. Jis per keturis mačus žaisdavo po 8 minutes ir pelnydavo po 3,8 taško bei atkovodavo po 1,2 kamuolio. Šiemet Las Vegaso Vasaros lygoje ir vėl matysime lietuviškų pavardžių. Deividas Sirvydis, kuris buvo pašauktas 37 šaukimu, šių metų biržoje turėtų atstovauti Detroito „Pistons“ komandai Las Vegase. Šarlotės „Hornets“ ekipai atstovaus pernai naujokų biržoje pakviestas Arnoldas Kulboka. Niujorko „Knicks“ komandai padės Lietuvoje gimęs Ignas Brazdeikis. Tuo metu vienos komandos trenerių štabe turėtų darbuotis Kazys Maskvytis.

