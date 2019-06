„Barcelona“ Mirotičiui žada įspūdingą uždarbį

Propeleris

OMG 10-12mln PER METUS europoj yra kosmosas. Jis tikrai geras bet uz tokius pinigus europoj gali ir geresni is nba priviliot. Ir is vis geriau uz tokius pinigus paimtu 3 labai rimtus zaidejus kurie duotu daugiau naudos :D Bet cia ju pasirinkimas, kai futbolo klubas pinigais sika gali taskytis tokiom sumom.