Nauja jėga Rytuose: į „Nets“ atvyksta Durantas ir Irvingas

ekspertas

tas konfliktas is draymondo puses buvo kertinis - tik pavaidino veliau apie susitaikymus, bet tokie najezdai nepamirstami. nu sekmes jam, ir kad greiciau griztu po traumos.



o dabar gsw zino jau atsakyma - vadinasi ir patys tures laisvu pinigu kazka prisivilioti. reikia SF ir tiek. nors drafte kiek ziurejau buvo tik perimetriniai sudraftinti. 3 atrodo.



o dabar is SF lieka vos ne Kawhi :DDDD butu prikolas dabar, jei kawhi ateitu i GSW uz tuos pinigus, kuriuos norejo siulyt traumuotui durantui :DD



kitos opcijos: prisijungt prie Butlerio medziokles, middletono (per prastas), rudy gay (savanaudis). tobias harris (dar jaunas, 26 metai, turejo toki perilauzimo sezona, pasikele verte, visai sueitu)