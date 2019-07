Neeilinė „Nets“ kelionė: nuo klubo be ateities iki pretendentų laimėti titulą

Serbentautas

Kol straipsnis ėjo apie S.Marks ir jo gerus darbus brukline tai viskas buvo ok, bet, kad Durant-Irving prisiviliojimą prijungei prie Celtics-Nets mainų ir numetei namioką, kad gal bruklinas galiausiai nepralaimėjo mainuose tai OH MY GOD ! Tai ei Bruklinas iškovos čempionų titulą anksčiau už Celtics - 2035 metais, tai sakysi, kad "va, bruklino-celtics mainai buvo naudingesni bruklino klubui" ? nebegrybauk.. Irving ir durant prisiviliojimas absoliučiai nesusįjęs su tais mainais. Edvinai, jetau jetau..



P.S. Celtics vis dar turi daug potencialo su Kemba, Tatum, Brown, dar Kanter ar kas ten ateina..