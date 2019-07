„Žalgirio“ pasiūlymas Kuzminskui: daugiau nei pusė milijono eurų už sezoną

Amzinas

man jo nereikia. turejo sansa pasirinko pinigus tegul paskui juos ir laksto.. zenitas, efes.dzin.. jis netinka pries Saro nes skystas kaip sakote or saras tikrai reks. ir reks daug nes gynyboje visiskai nesistengia ir yra skyle... gynyboje primena bendziu per ji visi eis kaip per sviesta. puolimas, universalus. bet ant kiek stabilus? gali pataikyti is toli viena diena kita pramesti laisvas 4 is eiles... nezinau nepatinka jonkan zaidimas... prasiverzimai tik geri, greitas puolimas bet apart to.. nieko jame nematau... skystas kaip sakiau.. verke instagramme kaip blogai jam Milane buvo.. kaip mazas vaikas.. tai jeigu netiko ko antrus metus sedejai? reikia preita casara prasytis lauk. sedejo nes gerai mokejo o dabar verkia...zodzuu rinksciausi Thomasa is Sasario be kalbu arba Rubita