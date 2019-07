Įspūdingą šturmą surengę, bet trilerį pralaimėję devyniolikmečiai grupės etapą baigė treti

alio

as tai nesuprantu,ta jokubaiti visi aukstina...o kad jis net pries bendraamzius nieko gero neparodo,tai koks cia talentas??vidutiniskai 9 taskai per maca su 35% pataikymu is dvitaskiu...nzn mane tai juokina tie Lietuvos ale talentai...jei tu isties talentas,tai tu pries bendraamzius tiesiog dominuosi...o cia pl atrodo kad jiems per aukstas lygis pries kitu saliu bendraamzius zaisti