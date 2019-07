Prognozių nesiūlęs Kairys: „Noriu, kad apie Lietuvą kalbėtų ir po čempionato“

Nuotr.: D.Lukšta

Ketvirtadienio rytą Vilniaus oro uosto išvykimo salę užplūdo žaliai pilka sportine apranga dėvinčios figūros – į kelią vienu metu išsiruošė net trys Lietuvos jaunimo rinktinės.

Dvidešimtmečių vaikinų komanda iš Vilniaus keliaus į Europos čempionatą Tel Avive, o aštuoniolikmečių merginų rinktinė vyks į Senojo žemyno pirmenybes Sarajeve.

Prie šių dviejų komandų prisijungė ir aštuoniolikmečiai, kurie iki Europos čempionato dar turi beveik mėnesį ir skrenda sužaisti draugiško turnyro Italijoje.

Pirmosios čempionate šį šeštadienį startuos Lietuvos merginos, o po jų, liepos 13 dieną, kovas pradės ir Donaldo Kairio treniruojami dvidešimtmečiai.

„Turėjome tris labai trumpas pasiruošimo savaites, sužaidėme kelias draugiškas rungtynes. Kol kas iš jų ką nors pasakyti labai sunku, jos nebuvo informatyvios.

Per ateinančias tris dienas dar sužaisime su ispanais, Izraeliu ir kroatais, tada pasimatys tikresnis komandos lygis“, – oro uoste žurnalistams kalbėjo Kairys.

Izraelyje lietuviams su rimtais varžovais teks susidurti jau grupių etape. Ten jų laukia Graikija, Slovėnija bei Lenkija.

Ryškiausiais veidais Lietuvos rinktinės gretose turėtų būti praėjusį sezoną Estijoje praleidęs Arnas Velička, „Žalgirio“ marškinėlius vilkėję Lukas Uleckas ir Vitalijus Kozys, taip pat Panevėžio „Lietkabeliui“ įsipareigojęs Marius Valinskas.

Draugiškose rungtynėse vis žybtelėdavo ir Ignas Sargiūnas, iš Kauno prieš metus persikėlęs į NCAA čempionatą.

„Kaip mėgstama sakyti, taip ir sakykime – komanda yra žvaigždė“, – paklaustas apie savo ekipos lyderius, atsakė Kairys.

– Ar jau ryškėja komandos braižas? – paklausėme trenerio.

– Būsime šiek tiek „undersize“ komanda, stengsimės žaisti greitai, gintis kibiai ir kovingai. Stengsimės laimėti kovą po lentomis, mums reikės tų atkovotų kamuolių.

– Mėgstama sakyti, kad Lietuvos rinktinių stiprybė yra pati komanda. Jūs turėsite aiškiau išreikštų lyderių?

– Kaip mėgstama sakyti, taip ir sakykime – komanda yra žvaigždė, kažkokių lyderių neturime. Čia susirinko vyrai, kurie vienas kitą labai gerai pažįsta ir komanda visada pasižymėjo puikiu mikroklimatu. Tai turės būti varomoji jėga, kuri mus ves į pergales.

– Buvo sunku išsirinkti galutinį dvyliktuką?

– Mes visą pasiruošimo etapą turėjome keturiolika žmonių, vakar po vakarinės treniruotės buvo paskelbtas galutinis dvyliktukas. Visi dirbo labai sąžiningai iš nuoširdžiai, už tai vyrams dėkoju.

– Šios rinktinės branduolys kartu žaidžia jau kelerius metus. Kiek tai padės?

– Kaip ir minėjau, tai bus vienas iš mūsų kozirių.

– Galbūt jau dairėtės į varžovus grupėje?

– Kol kas negalima daug pamatyti, nes pirmosios draugiškos rungtynės mažai pasako. Į rezultatus žiūrėti neverta. Bet renkame video informaciją, dar per ateinančias kelias dienas jos gausime. Be to, turėsime tris treniruotes Tel Avive.

Žinome, kas iš varžovų turi dominuojančias sudėtis. Ispanai ir turkai žaidžia gerą ir teisingą krepšinį. Mūsų pirmieji varžovai lenkai yra kaip ir nauja komanda, bet jie turi porą lyderių, kuriantį įžaidėją iš Ispanijos čempionato. Graikai irgi turi gerą įžaidėją, turi ir brolius, kurie stipriai padeda komandai. Slovėnų pavardžių paminėti negaliu, jie, kaip ir mes, yra komanda išskirianti kovingumu.

– Kokie bus Lietuvos rinktinės tikslai ir ambicijos čempionate?

– Na, Lietuvos krepšinio federacija įvardijo oficialius tikslus. Aišku, mes norėtume kuo daugiau, bet prognozių pasiūlyti negaliu. Noriu, kad mūsų žaidimas būtų toks, jog apie Lietuvą galėtų kalbėti ir po čempionato.

LIETUVOS JAUNIMO (U20) VAIKINŲ RINKTINĖ: