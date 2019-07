Prancūzų gynėjo nesulaikę devyniolikmečiai krito kovoje dėl bronzos

ayo

Blet mes neturime snaiperiu, nei jauniu nei vyru rinktinej. Kai tuo tarpu kitos rinktines supranta pamate kas darosi NBA, kad reikia moketi mesti is toli ir zaisti greitas atakas. Improvizacijos. O cia? Kazkokius olochus i trenerius prastumia lidlo agentas, cj atkatus gavo nuo trenerio tevelio.



Kas desis po olimpiniu? I kurias cj nepateksim. Pirmoj ir antroj pozicijoj beveik nieko neturim kai siuo metu krepsinyje sios pozicijos dominuoja kaip ko ne svarbiausios. Tie laikai kur juokdavomes is komandu be centru su ale snaiperiais gynejo pozicijoj jau praejo. Dabar daug kas gali pataikyt is toli, tik ne mes su savo 26% taiklumu is toli.