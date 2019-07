„Žalgirio“ akiratyje – Čempionų lygoje solidžiai pasirodęs įžaidėjas

Gėjus ambrazevičius

Atsakymas panelei Vikai: Vika, iš to, ką rašote, labai dviprasmiškai viskas skamba. Kaip suprantu, didžiausias jūsų nepasitenkimas yra dėl to, jog Žalgiris neturi generalinio rėmėjo, taip pat dėl to, jog nesuprantat, kur dedasi tarp išpirkų ir naujų pirkinių pinigai ir dėl to, jog jums nepatinka nauji Žalgirio pirkiniai?Taip pat jog Žalgiris kaip organizacija nejuda į priekį?Taip pat matau jog skelbiat save esant didžiule fane ir jau daug metų? O pasakysiu paprastai - jūsų nuomonė man primena absoliučią traidą tokių tipų, kurie dažnai triedžia dar sezonui neprasidėjus, taip pat komandai pralaimėjus keletą rungtynių iš eilės ir panašiai. Už Žalgirį sergu daugiau nei dvidešimt metų, save irgi būdavo nuolat pagaudavau susuktais viduriais ne vieną kartą. Bet su laiku augi, bręsti, pradedi apmąstyti viską iš kitos prizmės ir apskritai - su lig kiekvienais metais įsimylėti šitą komandą vis labiau, vertinti ją kaip svarbią detalę savo gyvenime ir, kas svarbiausia, stebėti komandos žingsnius su logikai, šaltom smegenim, paliekam emocijas kai bus sušvilptas pirmų oficialių rungtynių startas. Pradėsiu nuo jūsų teiginio dėl gen. rėmėjo - taip, to rėmėjo norisi visada, bet jei jo nėra, tai nebūtinai dėl to kaltas Motiejūnas ar Javtokas. Mūsų rinka yra labai maža, tad net ir ta fantastika, kurią suskuriamia Eurolygoje, akivaizdu nėra pakankamas rodiklis sukišti į klubą milijoną kokiai įmonei. Pirmiausia reikia galvot apie tarptautinius vandenis, nes šalies viduj stambios įmonės gauna pakankamai reklamos ir nekišdamos į tai milijono, tad remti Žalgirį stambiai įmonei Lietuvoje galima nebent iš azarto, meilės ir tiesiog nepagailėjus pinigų. Kiti dalykai yra tarptautinė rinka - čia manau ir yra dirbama ir dirbama daug ir sunkiai. Žinau, jog Olybet vėl nori didint parama Žalgiriui, tad spėčiau jie kitą sezoną bus tie, kurių vardas šmėžuos ant maikių. Tai tiek. Toliau dėl išpirkų. Kokie ten tie pinigėliai iš tų išpirkų?200-300 tkst?Čia yra niekas, tad nereikia to labai akcentuot, juolab ir patys sumokam tokiam Partiznui 200 tkst. Kiek kartų jums visiems yra kalama į galvą tiek motiejaus, tiek šaro, tiek visos Žalgirio šeimos - žaidėjai įmami ne dėl jų statistikos ar klubo kuriame žaidė - tai krūva detalių su charakteriais, trenerių ir vadybos įžvelgiamų stipriųjų pusių ir potencialo numatymas. Tai yra žvėriškai sunkus darbas, ir jis visu gražumu atsiperka ir sužydi mūsų organizacijoje, kurią jūs, Vika, kaltinat stovėjimu vietoje. Žinoma, lengvas darbas yra įkišti daugiau pinigų ir paimti žinomesnį vardą, Gistą ar ericą greena, bet komanda turi savo planą, savo viziją, ir žymiai sunkesniu darbu nei jūs siūlote lipdoma komanda, ir lipdoma jau kelinti metai dažniausiai sėkmingai. Man vis dar protu sunkiai suvokiama, kaip stebint šio dešimtmečio Žalgirį, kuris nuostabiai išspjaudė visas skolas, pateko į final 4. top 8 ir jau turi didelį vardą ir pagarbą iš visų Europje, vis dar atsiranda tokių nepagrįstai nepatenkitų fanų, kurie sako, jog organizacija nejuda į priekį. Tai tiesiog rodo jūsų neišmanymą apie sportą ir emocijas, kurios totaliai neadekvačios. Taip bus ir šį sezoną - tikiu komanda, tikiu organizacija, tikiu treneriu, nes kai kelis metus triesdamas vis gaudavau šlapiu skuduru per veidą, supratau, jog į šituos reikalus reikia žiūrėt žymiai giliau. Asmeniškai stebiu Landale, Hayes - ir matau, dėl ko šaras jų nori. Lukas yra tai, ko laukiau pirmo kuris bus perkamas šį sezoną ir nė neabejoju, jog šiemet jis sužais karjeros sezoną. Taip pat ir šitas meksikietis turi daug potencialo. O dar eilėje LeDay arba Thomas, ir spėju komanda žiūrėsis nuostabiai. Bet aišku jūsų teisė turėti nuomonę, piktintis ir netikėti. O paskui jūsų teisė šlovinti komandą po pergalių ir girti žaidėjus, prieš tai pamiršus visą traidą sezono pradžioje. Geros dienos jums, panele Vika. Žalia Balta, 1944