Pasaulio čempionato miestai: Lietuvos rinktinei teko „pasaulio fabrikas“

Nuotr.: AFP – Scanpix

Rugpjūčio 31-ąją startuoja pasaulio krepšinio čempionatas. Krepšininkai iš 32 valstybių čempionatą pradės grupių etape, kuris vyks aštuoniuose Kinijos miestuose: Pekine, Uhane, Guangdžou, Fošane, Šanchajuje, Nankine, Šendžene ir Donguane.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ kviečia susipažinti su miestais, kuriose rugpjūčio 31 – rugsėjo 15 dienomis rinksis geriausios komandos bei krepšinio fanai iš viso pasaulio.

A grupė: Dramblio kaulo krantas, Lenkija, Venesuela, Kinija rungtyniaus Pekine

Kinijos sostinė – Pekinas tankiausiai apgyvendinta pasaulio šalies sostinė, joje gyvena 21,54 mln. gyventojų. Pekinas, arba „Džing“ (taip miestą vadina patys kinai) – vienas seniausių Kinijos miestų.

Vienas svarbiausių traukos centrų Pekino apylinkėse – Didžioji Kinų siena, kurią kinai statė, tvirtinto ir perstatė tam, kad apsaugotų šiaurines imperijos sienas.

Pekinas tikru traukos centru tapo 2008 metais, kai čia įvyko vasaros olimpinės žaidynės. Dėl šio įvykio iškilo net 31 naujas statinys, tarp jų – ir Wukesongo arena, talpinanti 18 tūkstančių žiūrovų, joje vyko krepšinio turnyro pusfinaliai bei finalai. Tuomet šioje arenoje aukso medaliais pasipuošė JAV rinktinė, sidabro – Ispanija, bronzos – Argentina, o Lietuvos rinktinė liko ketvirtoje vietoje.

Pasaulio čempionate Wukesongo arenoje vyks ne tik A grupės mačai, bet ir pusfinaliai bei finalai.

Pekinas turi dvi komandas, kurios rungtyniauja Kinijos krepšinio lygoje: graiko Yannio Christopoulo vadovaujama Pekino „Ducks“, praėjusį sezoną užėmusi penktąją vietą, ir Pekino „Dragons“, likę paskutiniai, dvidešimti.

Nors krepšinis Kinijoje varo iš proto milijonus, populiariausia sporto šaka Pekine – futbolas. Stipriausia šio miesto komanda, „Guoan“, praėjusiame sezone Kinijos aukščiausioje lygoje (CSL) užėmė ketvirtąją vietą, kita komanda, „Renhe“, liko aštuntoje. Iš Pekino yra kilusi geriausia pasaulio stalo teniso žaidėja moterimi tituluojama Zhang Yining.

B grupė: Rusija, Argentina, Pietų Korėja ir Nigerija rungtyniaus Uhano mieste

Uhano apylinkėse intensyviai vystosi žemės ūkio veikla, kalnakasyba, todėl miestas yra didelis pramonės centras. Gyventojų Uhane sparčiai daugėja: 2005 m. buvo 4,2 mln. gyventojų, po dešimtmečio čia jau gyveno 10,6 mln. žmonių.

Uhanas turistus traukia ypatingai šviežiu maistu, kuris labai dažnai gali būti paruoštas tiesiai prieš akis, apie 100 000 lankytojų į Uhaną suplūsta pavasarį, kuomet vieną savaitę žydi sakuros.

Pasaulio čempionate keturios rinktinės susikaus Uhano sporto centre, kuris talpina 11,7 tūkst. žiūrovų. Šioje arenoje vyko 2011 m. FIBA Azijos čempionatas ir 2014 m. Azijos taurė.

Uhanas neturi komandos, kuri rungtyniautų CBA lygoje, vienintelė komanda – „Dangdai“ rungtyniauja NBL (Nacionalinėje krepšinio lygoje).

Uhano Sporto universitetas laikomas vienu stipriausiu Kinijoje. Žymiausi šio universiteto absolventai: gimnastė Cheng Fei, turinti olimpinių žaidynių auksą bei du bronzos medalius, Tang Jiuhong – badmintono žvaigždė, laimėjusi pasaulio čempioną 1991 m.

Uhanas yra rengęs Azijos badmintono čempionatą, Pasaulio sportinių šokių čempionatą, Azijos atletų čempionatą, FIBA Azijos krepšinio moterų čempionatą.

C grupė: Ispanija, Iranas, Puerto Rikas, Tunisas susitiks Guangdžou mieste

Guangdžou miestas išsidėstęs prie Perlų upės deltos, pagal gyventojų skaičių (13,5 mln.) tai yra trečiasis Kinijos miestas. Čia labiausiai išsivysčiusios oro linijos, todėl Guangdžou vadinamas „miestu tarp skrydžių“.

Guangdžou garsus dėl savo dangoraižių, aukščiausias jų – Tarptautinis finansų centras (437 metrai), „Pinnacle“ verslo centras – 360 metrų, jame kasdien dirba apie 10 tūkstančių žmonių.

C grupės komandos susitiks Guangdžou sporto centre, kuris talpina 11,6 tūkst. žiūrovų.

Šis miestas aukščiausioje Kinijos krepšinio lygoje turi Guangdžou „Long Lions“ ekipą, kuriai vadovauja ispanas Juan Antonio Orenga. Guangdžou taip pat populiarus futbolas: miesto komandos „Evergrande“ CSL praeitą sezoną užėmė antrąją vietą, o Guangdžou „R&F“ – dešimtąją. Miestas dar garsėja savo regbio komandomis: „Rams“ ir „Rocks“.

D grupė: Angola, Filipinai, Italija ir Serbija susitiks Fošano mieste

Fošane gyvena apie 7,2 mln. žmonių. Oras šiame mieste išlieka puikus beveik visus metus, vidutinė oro temperatūra laikosi apie 22 laipsnius, vasarą pasiekia daugiau nei 30 laipsnių, apskritai Fošane per metus lyja maždaug tik keturias savaites.

Turistams Fošane būtina aplankyti Xiqiao kalną, kuris iš tikrųjų yra 40-50 mln. metų senumo užgesęs ugnikalnis. Xiqiao parke galima aplankyti 77 metrų aukščio Budos statulą.

Pasaulio čempionate rinktinės susitiks Fošano tarptautiniame sporto ir kultūros centre, kuriame telpa 14,7 tūkst. žiūrovų. Šis centras atidarytas 2018 metais.

Fošanas turėjo komandą „Dralions“, kuri prieš 2014 m. sezoną pakeitė pavadinimą į „Long-Lions“ ir 2016 m. persikėlė iš Fošano į Guangdžou ir tapo šio miesto ekipa. Fošanas neturi profesionalios futbolo komandos: eilę metų komandos čia vis bandėsi kurtis, gyvuodavo, o tuomet bankrutuodavo arba išsikeldavo į kitus miestus. Fošanas turi regbio komandą „Sharks“, kuri atstovauja miestui Pietų Kinijos regbio lygoje.

E grupė: Turkija, Čekija, JAV, Japonija rungtyniaus Šanchajuje

Didžiausias Kinijoje ir septintas pagal dydį miestas pasaulyje, kuriame gyvena apie 26 mln. žmonių. Šanchajus – stambus transporto mazgas ir vienas svarbiausių šalies pramonės centrų. Šanchajuje dabar veikia 14 metro linijų, kurios po miestu driekiasi daugiau nei 500 km. Čia yra ir greičiausias pasaulyje traukinys maglevas išvystantis 431 km/h greitį.

Be to, šiame mieste yra per 1000 autobusų maršrutų ir seniausia troleibusų sistema pasaulyje. Oro užterštumo lygis, kaip ir Pekine, viršija visus standartus, tačiau šalies kontekste Šanchajus yra tikrai modernus, žalias ir aplinka besirūpinantis miestas – jame yra apie 150 parkų, kuriuose žmonės aktyviai renkasi.

Pasaulio čempionato rinktinės susitiks Šanchajaus rytų sporto centre, kuris talpina 18 tūkstančių žiūrovų.

Šanchajus turi savo komandą „Sharks“, kuris CBA lygoje praėjusį sezoną užėmė dvyliktąją vietą. Šioje ekipoje rungtyniauja Argentinos krepšinio žvaigždė 39-erių Luisas Scola, prie šios komandos prisijungti kviečiamas ir Donatas Motiejūnas.

Miesto futbolo komanda, Šanchajaus „East Asia“, žaidžianti CSL lygoje, praeitą sezoną užėmė pirmąją vietą, o „Greenland“ ekipa liko septintojoje. Iš šio miesto kilę Yao Mingas, buvęs Kinijos krepšininkas, vienintelis azijietis NBA naujokų biržoje pakviestas pirmuoju numeriu, taip pat atletas Liu Xiangas, plaukikas Zhuang Yong, laimėjęs olimpinį auksą.

F grupė: Graikija, Naujoji Zelandija, Brazilija, Juodkalnija susitiks Nankine

Nankine gyvena apie 8,3 mln. žmonių Čia, kaip ir Lietuvoje, vyrauja keturi metų laikai, vidutinė metinė temperatūra – 15,7 laipsnio. Miestą supa kalnai, o jo centre yra ne vienas ežeras. Nankinas garsėja savo muziejais, observatorija ant Purpurinio kalno, ir nuo seno yra žinomas kaip intelektualus miestas.

Pasaulio čempionato rinktinės susitiks Jaunimo olimpinėje sporto parko arenoje, kuri talpina 19,6 tūkst. žiūrovų.

Nankine žaisti gali ir Lietuvos rinktinė jeigu pateks į antrą čempionato etapą.

Nankino krepšinio komandą „Tonghi Monkey King“ treniruoja Gintaras Krapikas, ji pastarajame CBA sezone ekipa užėmė 19-ąją vietą. Futbolo komanda „Suning“ CSL užėmė 5-ąją vietą, ši sporto šaka Nankine labai populiari.

G grupė: Dominikos Respublika, Prancūzija, Vokietija, Jordanija – žais Šendženo mieste

Šendženas su 11,9 mln. gyventojų laikomas Kinijos Silicio slėniu, tai – didelis užsienio investicijų centras, čia įsikūrusi ir „Huawei“ telekomo bendrovė. Miestas taip pat yra labiausiai apkrautas šalies jūrų uostas. Vienas iš svarbiausių lankytinų objektų Šendžene – Kingkey dangoraižis, siekiantis 442-jų metrų aukštį. Mieste įsikūręs ir etnografinis kaimo parkas, kuris užima apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų.

G grupės rinktinės susitiks Šendženo įlankos sporto centre, kuris talpina 12,3 tūkst. žiūrovų. Centras atidarytas 2011 metais, kai čia įvyko 26-oji vasaros Universiada.

Šendženo krepšinio komanda „Leopards“ praeitą sezoną CBA užėmė 4-ąją vietą. Miestas taip pat turi savo futbolo, regbio komandas.

H grupė: Lietuva, Senegalas, Kanada ir Australija susitiks Donguane

Donguanas – svarbus pramoninis centras su 8,3 mln. gyventojų. Didžioji jų dalis – net apie 75 proc. – yra imigrantai, kurie čia atvyksta dirbti gausybėje fabrikų. Registruotų miesto gyventojų yra vos 1,9 mln., todėl per šventes Donguanas tampa savotišku vaiduoklių miestu – išvykus imigrantams, jis kaip reikiant ištuštėja.

Donguanas laikomas „pasaulio fabriku“. Nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio jis garsėjo kaip pagrindinis Kinijos eksporto ir gamybos miestas, o frazė „Pagaminta Kinijoje“ („Made in China“) yra neatsiejama nuo šio miesto. Didelė tikimybė, kad savo rankose esate laikę ne vieną daiktą, kuris pagamintas būtent Donguane.

2008 metų ekonominė krizė stipriai smogė Donguanui ir, smukus eksportui, šis miestas patyrė didžiulių išbandymų. Visgi padedant Kinijos vyriausybei ir verslams, Donguanas kyla į viršų kaip svarbus technologijų miestas. Skaičiuojama, kad vienas iš penkių pasaulyje pagaminamų išmaniųjų telefonų dienos šviesą išvysta būtent Donguane.

Donguanas taip pat garsėja savo teatrais, bibliotekomis ir muziejais, kurių didžioji dauguma yra susitelkę miesto centre. Taip pat čia sparčiai vystosi naujosios technologijos, todėl manoma, kad Donguanas greitu metu bus laikomas dar vienu Kinijos Silicio slėniu.

Turistų lankomi objektai Donguane:

Qifeng parkas (nuo Donguano krepšinio centro ~ 12,5 km.)

Songshan'o ežero parkas (nutolęs ~ 21 km.)

Nacionalinis parkas Guanyino kalne (~ 11,2 km.)

Donguano centrinė aikštė (~ 20 km.)

Donguano pėsčiųjų gatvė (~ 13 km.)

Karo muziejus (~ 35 km.)

Pietų Kinijos prekybos centras (~ 20 km.)

Mieste vyrauja poliamoriniai santykiai, tai yra, kai poros nepaiso tradicijų ir leidžia sau turėti daugiau nei vieną partnerį. Donguane šimtui moterų tenka 89 vyrai, todėl stiprioji lytis leidžia sau turėti 2-3 partneres, o moterys tai visiškai toleruoja, nes, pasak jų, tai yra geresnė išeitis nei būti vienišai.

Šis miestas laikomas ir Kinijos sekso sostine – skaičiuojama, kad dėl gausybės imigrantų čia net apie 10 proc. visų gyventojų dirba sekso industrijoje.

Lietuvos rinkinės grupės kovos vyks Donguano krepšinio centre, talpinančiame 16 tūkst. žiūrovų.

Donguano krepšinio centras yra namai Guangdongo „Southern Tigers“ komandai, kuri pastarąjį sezoną laimėjo CBA lygą. (Guangdongas – provincija pietų Kinijoje, kuriai priklauso Fošano, Donguano, Šendženo ir Guangdžou miestai). Šioje ekipoje praėjusį sezoną žaidė amerikiečiai Sonny Weemsas, Michaelas Beasley, kinas Yi Jianlianas, anksčiau atstovavęs Bruklino „Nets“, Washingtono „Wizards“, o dabar jau 7-tą sezoną vilkintis „Southern Tigers“ marškinėlius.

Šią komandą yra treniravęs Jonas Kazlauskas, asistentu dirbęs Rolandas Jarutis. Fizinio rengimo treneriu dirba Sigitas Kavaliauskas.