Kardinalios „Ryto“ permainos: atsisveikinta su Krameriu ir dar keturiais žaidėjais

Idomi statistika,Butkevucius europoje pasibaugusi sezona eurocup per is viso suzaisti 18 rungtyniu,vos karta imete 10+ tasku,tai buvo pries Fiat kai pelne lygiai 10 tasku,per maca vidutiniskai zaisdamas 26 minutes,Jokubaitis eurolygoje per 12 macu,zaisdamas vid 5 min,rezultatyviausias macas buvo 9 taskai ..ISVADA,TIK RYTO DEGRADO FANAI LAIKO ZAIDEJA PELNANTI PO 3 TASKUS EUROCUPE AUKSTOS KLASES ZAIDEJU