„Nevėžio“ sporto direktoriumi tapęs V. Bulotas: „Kėdainiai be LKL kaip Trevizas be „Benetton“

Nevezio sirgalius

Naujas žmogus žmoguis ateina su savo vizijomis - protingas pirmiausia pasižiūri kas strategiškai nuveikta bent per 2 paskutinius sezonus, kiek jau padaryta dėl Kėdainišų krepšinio populiarinimo ir vystymo, iš šalies matyti kad reikalingi tokie žmonės, kurie gebėtų išlaikyti pradėtą tęstinumą. Gerai pasakyta "Kėdainiai be LKL, kaip Trevizas be Benetton", nes kuo daugiau Kėdainiai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu galėtume pasireklamuoti? Agurkais? Dirbtiniu kalnu? Manau, profesanili komanda+arena, tai Kėdainių miesto komunikacinis įrankis į miesto reprezantatyvumą.



O naujiesiems vadovams didžiūlės sėkmės ir palaikymo!Pirmyn!