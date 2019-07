Rygos VEF traukiasi iš VTB Vieningosios lygos

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Rusų žiniasklaida praneša, kad Rygos VEF klubas nusprendė nebesivaržyti VTB Vieningoje lygoje.

Tokį sprendimą latvių ekipa priėmė norėdama susikoncentruoti į vietinį čempionatą bei FIBA Čempionų lygos turnyrą.

Be to, rungtyniauti trimis frontais Rygos klubui per sudėtinga tapo ir dėl susitrauksiančio biudžeto.

VEF komanda VTB lygoje dalyvavo nuo 2009 metų.

Praėjusį reguliarųjį sezoną Latvijos klubas liko dešimtas ir nepateko į atkrintamąsias.

Pasitraukus VEF, VTB lygoje liks keturios ne Rusijos ekipos – Kazachstano „Astana“, lenkų „Zielona Gura“, estų „Kalev/Cramo“ ir baltarusių „Tsmoki“.

Iš viso čempionate varžysis trylika komandų.