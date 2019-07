„Ryto“ dubleriuose dirbęs treneris vadovaus „Žalgirio“ jaunimui

aaa

Patirties zmogus turi.. taciau nemanau kad geras kandidatas darbui su jaunais krepsininkais.



Ar teko kam nors su ponu Gronskiu dirbti asmeniskai?



Kalbu is savo skurdzios patirties, taciau zalgiriui (bei apskritai lietuvos vaiku ukdymui) reiketu treneriu, kurie i komanda ziuri kaip i atskiru talentu kalve o ne kaip i komanda. Blogai yra tuomet kai vienas talentingas zaidejas turi aukoti savo talenta komandos labui (nebuti individualistu) arba kuomet komandu prioritetai yra pergales o ne talentu ugdymas.



Noreciau isgirsti is pirmuju lupu apie lietuvos vaiku treneriu darbo ipatumus... Atsimenu kaip pres desimtmeti Garaskas apie jauniu rinktines sake: visi yra tokie patys, pilki, niekas neisskiria. Zaidziam komandiskai. Kas nuo to laiko pasikteite? Super talentu neissiauginome.. Tai tikrai nera atsitiktinumas. Tai yra lietuvos krepsinio mokyklos padariniai.



Be abejo problema yra ir konkurencijos tarp bendraamzsiu stoka (Lietuvele yra maza)... Vieni kitus \'nestumia\' buti geresniais.