Naujausias žalgirietis LeDay – Šaro viziją atitinkantis aukštaūgis, pridėsiantis universalumo

Kauno „Žalgiris“ oficialiai dar nepranešė apie susitarimą su Zachu LeDay, tačiau klubo vadovas Paulius Motiejūnas „24sek.lt“ žurnalistei Dovilei Šeduikytei patvirtino, kad susitarimas su amerikiečiu yra pasiektas ir beliko sutvarkyti formalumus.

Iš Pirėjo „Olympiakos“ atvykstantis aukštaūgis pirmąjį savo sezoną Eurolygoje demonstravo solidžią statistiką – 9,7 taško, 4 atkovoti kamuoliai ir 10,8 naudingumo balo vos per 17 praleistų minučių aikštėje.

25-erių metų LeDay sezonas „Žalgiryje“ bus jau trečiasis Europoje – po žaidimo NCAA atletas iškart persikėlė į kitą Atlanto pusę, kur savo profesionalo karjerą pradėjo Gan Nero „Hapoel“ klube.

Izraelio lygoje 202 centimetrų aukštaūgis užsirekomendavo kaip atletiškas, po krepšiais dominuojantis žaidėjas ir vidutiniškai per dvikovą rinko po 19,5 taško, 8,2 atkovoto kamuolio ir 23 naudingumo balus. Toks pasirodymas būtent ir atvedė amerikietį į Eurolygos klubą.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgė LeDay pasirodymą stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje bei siūlo susipažinti su „Žalgirio“ naujoko žaidimo stiliumi.

Dviejų pozicijų žaidėjas

Iš Kauno išvykus Deonui Thompsonui Šarūnas Jasikevičius ieškojo aukštaūgio, kuris galėtų kamšyti skyles tiek sunkiojo krašto puolėjo, tiek centro pozicijose. LeDay yra būtent toks krepšininkas, kokio „Žalgiris“ ieškojo.

„Olympiakos“ gretose krepšininkas keitė tiek Nikolą Milutinovą vidurio puolėjo pozicijoje, tiek Georgį Printezį sunkiojo krašto vietoje. Būtent dėl tokių stiprių žaidėjų LeDay pozicijose amerikiečio žaidimo laikas Eurolygoje siekė vos 17 minučių.

Zach LeDay Komanda: Pirėjo Olympiakos

Pozicija: C Amžius: 25 Ūgis: 202 cm Svoris: 106 kg Gimimo vieta: Dalasas, JAV

Vis dėlto LeDay ir per sąlyginai trumpą laiką aikštėje spėjo atskleisti savo savybes bei įtikinti „Žalgirio“ trenerius, jog aukščiausiu lygiu jis gali rungtyniauti per abi pozicijas.

25-erių metų aukštaūgis pasižymi milžiniška sprogstamąja jėga, o jo gebėjimas po atkovoto kamuolio staigiai atsidurti kitoje aikštės pusėje turėjo palikti įspūdį ne vienam krepšinio gerbėjui.

Būtent ši savybė komandai suteikia didelį pranašumą tuo metu, kai LeDay aikštėje užima penktojo numerio vietą.

Į greitą puolimą mėgstantis bėgti ir puikiai be kamuolio žaidžiantis amerikietis artėjantį sezoną turėtų labai gerai jaustis tuomet, kai aikštėje šalia bus Lukas Lekavičius. Šis tandemas turėtų žymiai padidinti pelnomų taškų skaičių greitose atakose, o būtent lengvų taškų trūkumas praėjusį sezoną ilgą laiką buvo „Žalgirio“ problema.

Universalumo krepšininkui suteikia ir gebėjimas atakuoti iš distancijos. LeDay praėjusį sezoną tolimais metimais nepiktnaudžiavo (10 trit. iš 28 bandymų per 30 rungt.), tačiau, gavęs laisvės, puolėjas nedvejodamas bausdavo varžovus.

Iki šiol Jasikevičiaus schemose centrai iš toli neatakuodavo, tačiau įsigiję taip pat iš toli solidžiai metantį Jocką Landale'ą bei pridėję LeDay, „Žalgiris“ gali koreguoti savo žaidimo puolime viziją. Būtent dėl pavojaus padidinimo perimetre į sunkiojo puolėjo poziciją į Kauną atvyksta ir Nigelis Hayesas.

„Žalgiriui“ praradus Brandoną Daviesą ir įsigijus Landale'ą, atrodė, jog puikiai pastaraisiais metais veikusi kauniečių gynyba pikenrole gali taip sėkmingai nebeveikti, tačiau LeDay įsigijimas sufleruoja, kad Lietuvos čempionai ir toliau dažnai naudos pasiteisinusią taktiką.

Į Kauną atvykstantis amerikietis neturi ilgų galūnių, tačiau jo greitos kojos leidžia pikenrolo gynyboje sėkmingai atstovėti prieš perimetro žaidėjus, todėl „Olympiakos“ su krepšininku aikštėje prie užtvarų dažnai naudojo keitimosi ginamaisiais taktiką. Galima neabejoti, jog tai ir toliau matysime ir „Žalgiryje“.

Tiek puolime, tiek gynyboje amerikietis nebijo fizinio kontakto ir juo kompensuoja savo ūgio trūkumą.

Tai, jog krepšininkas geba sėkmingai ginti savo krepšį, atskleidžia „overbasket.com“ pateikti praėjusio sezono skaičiai: „Olympiakos“ per 100 atakų praleisdavo 97,7 taško tuomet, kai aikštėje nebūdavo LeDay. Su iš Teksaso kilusiu puolėju aikštėje šis skaičius per 100 atakų nukrisdavo iki 95,6.

Jei rungtyniaudamas centro pozicijoje Eurolygoje LeDay fizinėmis savybėmis ir nusileidžia daliai vidurio puolėjų, tai sunkiojo krašto vietoje amerikietis yra vienas stipriausių šios pozicijos žaidėjų.

Stiprybės puolime

Be jau išvardintų puolėjo stiprybių, atitinkančių „Žalgirio“ viziją, puolime LeDay išsiskiria ir kitais privalumais.

Visų pirma, aukštaūgį iš kitų 4-5 numerio pozicijų žaidėjų išskiria puikus žaidimas veidu į krepšį. Pirėjuje kauniečių naujokas dažnai priimdavo kamuolį ant perimetro bei individualiais veiksmais veidu į krepšį įveikdavo tiesioginį oponentą.

Būtent gebėjimas pataikyti iš toli tokiose situacijose yra didelis privalumas. Kažin ar Jasikevičiaus schemose amerikiečiui numatomas toks dažnas žaidimas 1x1 gavus kamuolį ant perimetro kaip pas Davidą Blattą, tačiau Daviesą Kaune taip pat kartais matydavome žaidžiantį tokiu būdu.

Kitas labai svarbus žaidėjo privalumas – puikus pikenrolo išpildymas.

Jau minėjome, kad LeDay yra pavojingas būdamas be kamuolio ir geba rasti plyšių priešininkų gynyboje, o pridėjus jo staigų sukimąsi po krepšiu pastačius užtvarą, gauname rezultatą, kuris aukštaūgiui leidžia susirinkti liūto dalį taškų.

Prie puikaus žaidimo 2 prieš 2 situacijose prisideda ne tik kietos užtvaros bei greitas kirtimas po krepšiu, bet ir tai, jog LeDay puikiai sugeria varžovų kontaktą ir ilgai išsilaiko ore.

202 centimetrų ūgio puolėjo potencialą puolime praėjusį sezoną Eurolygoje parodo ir skaičiai. „Overbasket.com“ duomenimis pats LeDay per 100 atakų rinkdavo po 113,6 taško, o komanda per 100 atakų su amerikiečiu aukštaūgiu ant parketo taip pat rinkdavo po 0,4 taško daugiau nei be jo.

Pernai persikėlęs į Eurolygą LeDay tinklalapiui „Eurohoops.net“ iškart pripažino, jog aikštėje bando būti europietišku Draymondu Greenu ir jo žaidime tikrai galime rasti panašumų su triskart NBA čempionu.

Trūkumai

Žinoma, į „Žalgirį“ persikėlęs puolėjas turi ir trūkumų, kuriuos „Žalgirio“ trenerių štabas bandys paslėpti.

Pirmiausia, 202 centimetrų ūgio žaidėjui gynyboje būna problemų rungtyniaujant prieš už save aukštesnius bei gerai nugara į krepšį žaidžiančius centrus, tokius kaip Ante Tomičius ar Daviesas.

Taip pat žaidėjas praėjusį sezoną komandinėje gynyboje kartais pamesdavo koncentraciją, o tai kainuodavo kamuolius gynyboje, kuomet varžovai įgydavo antruosius šansus.

Tai, kad su LeDay aikštėje „Oly“ kovodami dėl kamuolių turėdavo problemų rodo ir „overbasket.com“ pateikiami skaičiai – su amerikiečiu raudonieji atkovodavo 51,3 proc. visų kamuolių, be – 54,9. Žinoma, tokį skirtumą iš dalies lemia ir tai, jog Pirėjaus klubas vidurio puolėjo pozicijoje turėjo Milutinovą, vieną geriausiai dėl kamuolių kovojančių žaidėjų lygoje.

Stebint teksasiečio praėjusio sezono rungtynes į akis krito ir ne ypatingas LeDay atakų užbaigimas. Neretai būdavo situacijų, kai puolėjas atakas galėdavo užbaigti dviem taškais su pražanga, tačiau amerikietis nepataikydavo iš patogios situacijos.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Nors „Žalgirio“ naujoko dvitaškių pataikymas Eurolygoje praėjusį sezoną siekė solidžius 57 proc. (90/158), tačiau šį procentą itin kilstelėjo dėjimai arba taškai iš po krepšio – LeDay pataikė 48 dvitaškius iš 61 bandymo atakuodamas ne toliau nei 1,5 metro atstumu.

Tuo metu metimus iš 1,5-4 metrų atstumo intervalo 25-erių metų puolėjas rinkosi dažniausiai sezone (83 kartus), bet tikslą pasiekė tik 34 bandymai (41 proc.).

Krepšininkas retai atakas užbaigdavo žaidimu nugara į krepšį, todėl dažno LeDay rungtyniavimo ant ūselio „Žalgiryje“ laukti taip pat nevertėtų.

106 kilogramus sveriančiam puolėjui praėjusį sezoną stabilumo stigo ne tik atakuojant iš vidutinio nuotolio – per 30 rungtynių krepšininkas 15 kartų neperžengė 8 pelnytų taškų ribos ir net penkis sykius dvikovą baigė be taškų. Vis dėlto tai yra dažna krepšininkų problema debiutinį Eurolygos sezoną, todėl stabilumas turėtų atsirasti su patirtimi.

Apibendrinant, galima drąsiai teigti, jog naujausias „Žalgirio“ pirkinys visiškai atitinka kauniečių pastarųjų metų viziją, o atsižvelgiant į trenerio Jasikevičiaus gebėjimus, išvardinti aukštaūgio trūkumai turėtų būti paslėpti iki minimumo.