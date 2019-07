Į „Žalgirį“ sugrįžęs Lukas Lekavičius ir toliau kils nuo suolo

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Lukas Lekavičius nuo 2018-2019 m. sezono vėl vilkės Kauno „Žalgirio“ komandos marškinėlius, su kuriais pradėjo savo profesionalaus krepšininko karjerą.

Po dviejų sezonų pertraukos ir žaidimo Atėnų „Panathinaikos“ gretose į Kauną sugrįžęs gynėjas interviu su „Žalgiris TV“ metu pasakojo apie patirtį Graikijoje bei džiaugėsi vėl galėdamas būti „Žalgirio“ dalimi.

„Ilgai nemąsčiau, kai „Žalgiris“ manimi susidomėjo. Prireikė mažai laiko, kad pasirašyčiau kontraktą. Čia dirba tas pats treneris, o organizacija darosi tik geresnė. Nors ir taip ji buvo gera. Labai smagu, – pasakojo Lekavičius. – Kažko naujo nebus. Vaidmuo bus toks, kaip ir prieš porą metų – kilsiu nuo suolo, stengsiuosi įnešti energijos ir pakeisti žaidimo ritmą. Tokios bus užduotys. Apie tai su Šaru ir šnekėjome.“

Pirmą kartą prie „Žalgirio“ vyrų komandos Lekavičius prisijungė dar 2014–2015 m. sezone. Kaune 183 cm ūgio žaidėjas spėjo sužaisti tris sezonus, per kuriuos triskart tapo LKL čempionu.

Po sėkmingo asmeninio 2016–2017 m. sezono, kuomet Lekavičius Eurolygoje įmesdavo po 8,5 taško bei atlikdavo po 3,5 perdavimo, krepšininkas sulaukė susidomėjimo iš „Panathinaikos“ ekipos.

Per du sezonus Graikijoje įžaidėjas dažniausiai kildavo nuo suolo ir užėmė Nicko Calatheso dublerio vaidmenį. Praėjusiame Eurolygos sezone Lekavičius pelnydavo po 4 taškus ir atlikdavo po 1,3 rezultatyvaus perdavimo.

„Tie metai labiau padėjo paaugti kaip asmenybei. Reikėjo išvažiuoti į naują šalį, pas naują trenerį, į naują komandą. Buvo sunku, bet, manau, kad subrendau kaip asmenybė labiau nei kaip žaidėjas, – tvirtino Lekavičius. – Geras dalykas tas, jog komandoje buvo daug individualiai stiprių žaidėjų. Būdavo sunku treniruotėse prieš tą patį Nicką Calathesą. Buvo smagu kažką išmokti iš tokio lygio krepšininkų. Smagu būti kartu su jais, stebėti, kaip jie žaidžia, kaip jie priima spaudimą. Užaugau kaip ir žaidėjas.“

Kalbėdamas apie buvusį komandos draugą bei vieną geriausių Eurolygos įžaidėjų Calathesą, Lekavičius teigė, jog treniruotėse „įsikąsdavo“ į graikų kilmės amerikietį, stengdamasis neleisti jam atsipalaiduoti.

Apie tai Eurolygos tinklalaidėje „The Crossover“ yra minėjęs ir pats Calathesas, teigęs, jog „per Lekavičių jis neteks vienerių karjeros metų“.

„Man labai patiko treniruotis su Calathesu, tik jis treniruodavosi mažiau. Dėl to ir bandydavau įsikąsti – jis norėdavo ilsėtis per treniruotes, o aš jam neleisdavau. Būdavo tikrai smagu. Kai įsikąsdavau, tada jis pradėdavo sportuoti visu šimtu procentų. Būdavo įnirtingos treniruotės, daug iš to pasisėmiau“, – pasakojo žalgirietis.

Dar paauglystėje iš Šilalės gyventi į Kauną ir žaisti „Žalgirio“ dubleriuose atvykęs Lekavičius vėl pasiners į puikiai pažįstamo miesto gyvenimą. Žaidėjas tikina, jog Kaune labiausiai pasiilgo komandos rūbinės atmosferos. Be to, antrasis prisijungimas prie „Žalgirio“ bus kitoks – ekipoje Lekavičius nebebus vienas iš jauniausių krepšininkų.

„Trumpai susirašėme su keliais žalgiriečiais. Labiausiai pasiilgau „Žalgirio“ rūbinės atmosferos, trenerių štabo, visų, kas dirba organizacijoje – nuo masažuotojo iki fizinio rengimo trenerio. Norisi, kuo greičiau pradėti, – teigė Lekavičius. – Bus tikrai įdomu. Visur, kur žaisdavau iki šiol buvau vienas jauniausių – ir Atėnuose, ir čia. Dabar, sugrįžus, būsiu šiek tiek vyresnis, tad teks pamokyti kitus.“