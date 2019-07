2020-ųjų Eurolygos finalo ketvertas įvyks Kelne

Anonimas

Per pastaruosius 30 metu tai jau bus ketvirtas kartas kai pas Vokiecius vyks finalo ketvertas. Nusibodo...matomai eurolygai patinka list i vokiska subine nes gerai pamoka pinigu.



Stovi Kaune didesne arena, eurobasket 2011 visiem patiko, gerai suorganizuota. Lankomiausia arena eurolygoje, bet px reikia eurolygai bastytis po kiolnus...nesuprantu as to.