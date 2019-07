Pirmoji pažintis su naujuoju „Grizzlies“ strategu: Valančiūnas gali tikėtis svarbaus vaidmens

Nuotr.: AFP-Scanpix Nuotr. AFP-Scanpix Antradienio naktį finišavo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vasaros lyga, kurioje triumfavo Memfio „Grizzlies“ ekipa, su naujuoju treneriu Tayloru Jenkinsu priešakyje. Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti Jenkinso žaidimo braižą Vasaros lygoje bei įvertinti, ar toks stilius bus palankus pagrindinei komandai reguliariajame sezone. Vizitinė kortelė – greitas žaidimas Nuo pat pirmųjų minučių Solt Leik Sičio Vasaros lygoje tapo aišku, jog „Grizzlies“ žais greitai. Vos atkovoję kamuolį Memfio ekipos krepšininkai pasileisdavo į greitą puolimą ir nedvejodami atlikdavo tolimą šūvį arba ataką užbaigdavo dėjimu. Ši tendencija nesikeitė visos Vasaros lygos metu ir, panašu, bus itin svarbi dalis artėjančiame sezone, mat vienos iš transliacijų metu buvo atskleista, jog Jenkinsas treniruotėse savo auklėtiniams puolime skirdavo ne 24 sekundes, kaip įprasta rungtynėse, bet – 20. Nebūtų nieko keisto, jei pagrindinei komandai šie standartai bus dar aukštesni. Dar viena neatsiejama „Grizzlies“ žaidimo dalimi buvo tolimi metimai. Memfio klubas per dešimt rungtynių vidutiniškai išmesdavo po 30,7 tritaškio. Rungtynėse su Bostono „Celtics“ šis skaičius siekė 46, mače su „Pelicans“ – 36. Verta atkreipti dėmesį, kad kėliniai Vasaros lygoje truko po 10 minučių. Vis tik tokios tendencijos nėra staigmena. Jenkinsas šešerius metus pradirbo Mike‘o Budenholzerio trenerių štabe, o praėjusį sezoną Milvokio „Bucks“ buvo penkta komanda pagal suregztų atakų skaičių (kas parodo, jog komanda žaisdavo greitai) bei vidutiniškai atlikdavo po 38,2 tritaškio per rungtynes (antras rezultatas visoje NBA). Ištikimybę savo stiliui Jenkinsas geriausiai pademonstravo pusfinalyje su Naujojo Orleano „Pelicans“. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, likus 38,9 sekundės, rezultatas tapo lygus. Vis tik užuot rezgę pozicinę ataką, „Grizzlies“ varžovų aikštelės pusėje užsibuvo viso labo 5 sekundes ir Graysonas Allenas dėjimu išvedė Memfio klubą į priekį – 78:76. Kitoje atakoje „Pelicans“ pelnė taškus su pražanga, o „Grizzlies“ prarado kamuolį ir likus 8,6 sekundės, Jenkinso auklėtinių deficitas siekė tris taškus (78:81). Vis tik jau po 5,5 sekundės Tylerio Harvey tolimas šūvis skrodė tinklelį ir susitikimas persikėlė į pratęsimą. Jo metu abi komandos toliau žaidė taškas į tašką, o likus 18,2 sekundės, „Grizzlies“ atsiliko 85:86 ir turėjo kamuolį savo rankose. Įprastai tokiose situacijose komandos stengiasi sudeginti kuo daugiau laiko, tačiau Keenanas Evansas sužaidė pikenrolą su Brandonu Clarke‘u, kuris įkrovė iš viršaus bei sugrąžino pranašumą „Grizzlies“ (87:86). „Pelicans“ kitoje atakoje suklydo ir mačo baigtis tapo aiški. Pirmosios dvi savaitės parodė, kad nepaisant situacijos Jenkinsas liks ištikimas savo braižui ir momentais priims itin netradicinius sprendimus. Pralaimėjimai patirti naudojant savus ginklus „Grizzlies“ Vasaros lygos metu suklupo dukart ir abiem atvejais Memfio ekipą žudė jų pačių ginklai. Pirmasis pralaimėjimas buvo patirtas Solt Leik Sityje rungtynėse su San Antonijaus „Spurs“ (84:99). San Antonijaus ekipa tą vakarą žaidė itin panašiai, kaip visos Vasaros lygos metu bandė „Grizzlies“, tačiau darė tai kur kas geriau. Kibią gynybą keisdavo žaibiški išpuoliai, o pataikyti tritaškiai taip pat buvo vienas kertinių susitikimo faktorių. Žiūrint į bendrą statistiką, skirtumas nėra didelis: „Grizzlies“ pataikė 9 tritaškius iš 32 (28 proc.), kuomet „Spurs“ – 11 iš 27 (41 proc.). Vis tik San Antonijaus ekipa 5 tritaškius pataikė vien per pirmąjį kėlinį, kuriame „Grizzlies“ suklydo keturis kartus, o tai ir leido „Spurs“ atsiplėšti. Verta pažymėti, jog rungtynes Solt Leik Sityje praleido tuometinis „Grizzlies“ lyderis Yuta Watanabe, vidutiniškai rinkęs po 16,5 taško ir 9 atkovotus kamuolius. Antroji nesėkmė buvo patirta pirmosiose tarpusavio rungtynėse su Bostono „Celtics“ (87:113). Tai buvo veikiausiai skaudžiausias „Grizzlies“ pralaimėjimas Vasaros lygoje. Antrajame kėlinyje rezultatui esant 28:40, Jenkinsas paprašė minutės pertraukėlės, tačiau „Celtics“ iš karto po jos laimėjo atkarpą 16:6 ir galutinai nusprendė mačo baigtį. „Grizzlies“ pataikė viso labo 15 tritaškių iš 46, pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 26-57 ir buvo paprasčiausiai apstumdyti. Būtent pastarasis veiksnys Jenkinsą turėjo nuvilti labiausiai, nes įprastai „Grizzlies“ pasižymėdavo kieta kova ir nevengdavo kontakto tiek puolant, tiek ginantis. Pirmenybė puolime – gynėjams Kuriant atakas didžiausią vaidmenį Jenkinso schemose atlikdavo pirmųjų dviejų pozicijų krepšininkai. Būtent gynėjai būdavo pagrindiniai greito puolimo iniciatoriai, kurie perimdavę arba atkovodavę kamuolį užbaigdavo atakas varžovų aikštės pusėje. Pikenrolo situacijų metu gynėjai taip pat dažniausiai likdavo su kamuoliu rankose ir būdavo atsakingi už atakos pabaigą. Tiesa, išskirtinio dėmesio tam tikrais momentais sulaukdavo Ivanas Rabbas bei Doralas Moore‘as. Abu aukštaūgiai kartas nuo karto gaudavo galimybių sužaisti vienas prieš vieną nugara, atsidurdavo pikenrolo smaigalyje, kas leisdavo jiems sėkmingai rinkti taškus arba provokuoti varžovų pražangas. Persikėlus į Las Vegasą, situacija šiek tiek pasikeitė. Tarp „Grizzlies“ krepšininkų matėsi kur kas geresnis susižaidimas, bėgimas į greitą puolimą atrodė kur kas protingesnis, o bene didžiausias vaidmuo iš aukštaūgių buvo patikėtas 21-ajam šių metų NBA naujokų biržos šaukimui Brandonui Clarke‘ui. Žaidimo gijas savo rankose ir toliau laikė gynėjai, tačiau mobilusis puolėjas gaudavo kur kas daugiau galimybių nei kiti jo pozicijos žaidėjai. Komandos draugai noriai žaisdavo pikenrolą, o visa tai lėmė, jog vos per šešerias rungtynes Clarke‘as tapo tikru „Grizzlies“ lyderiu. Jis vidutiniškai rinko po 14,7 taško, atkovojo po 9,8 kamuolio bei blokavo po 1,8 metimo per rungtynes, o iš žaidimo atakavo 55 proc. taiklumu. Visi šie rodikliai buvo geriausi „Grizzlies“ komandoje ir leido puolėjui nuskinti Vasaros lygos MVP apdovanojimą. Nuotr. AFP-Scanpix Gynyba Gynyba buvo vienas svarbiausių faktorių, kodėl „Grizzlies“ tapo Vasaros lygos nugalėtojais. Memfio klubas vidutiniškai praleisdavo viso labo po 83,3 taško per susitikimą, o daugiau nei 100 taškų praleido vos kartą. Taigi, kas nulėmė tokią gerą gynybą? Dažniausiai „Grizzlies“ į gynybą grįždavo taip pat greitai, kaip bėgdavo į puolimą. O jeigu aikštelėje esantys krepšininkai prarasdavo discipliną, Jenkinsas nieko nelaukdamas paimdavo minutės pertraukėlę ir savo auklėtiniams primindavo apie tai, kas buvo susitarta. Bene geriausias to pavyzdys buvo rungtynėse su Jutos „Jazz“, kuomet Memfio ekipa ketvirtajame kėlinyje turėjo 19 taškų persvarą. Vis tik, likus kiek daugiau nei 2 minutėms iki mačo pabaigos, Jutos ekipa priartėjo iki 11 taškų. Nieko nelaukęs Jenkinsas paprašė minutės pertraukėlės, po kurios jo auklėtiniai mačą užbaigė laimėdami atkarpą 9:3. Didžiąją dalį laiko Jenkinsas naudodavo zoninę gynybą, kuri leisdavo „Grizzlies“ ekipai gintis kibiai, provokuoti klaidas ir bėgti į greitas atakas. Beveik visada ant parketo esantis centras būdavo atsakingas už baudos aikštelės priežiūrą, kas skamba itin palankiai Jonui Valančiūnui, mat lietuvis neretai turėdavo problemų keičiantis dengiamaisiais. Vis tik derėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Vasaros lygoje „Grizzlies“ beveik visada susitikdavo su tradiciniais centrais, negalinčiais mesti iš distancijos. Būtent tai palengvino darbą gynyboje, nes kuomet varžovai negalėdavo išplėsti perimetro, „Grizzlies“ susispausdavo arčiau baudos aikštelės ir tik esant reikalui šokdavo prie krepšininkų, galinčių įmesti tritaškius. Reguliariojo sezono metu tikėtis visiškai kitokios „Grizzlies“ gynybos tikrai realu, tačiau Jenkinsas pademonstravo, kad potencialo šioje srityje turi. Ar toks žaidimo braižas tinkamas pagrindinei sudėčiai? Žvelgiant apskritai, visos Vasaros lygos metu „Grizzlies“ žaidime dominavo greitis ir tritaškiai. Žiūrint į esamą Memfio ekipos sudėtį toks braižas tiktų ne itin. Dabartinėje „Grizzlies“ sudėtyje nėra nė vieno NBA snaiperio vardą turinčio žaidėjo. Nė vieno. Taikliausiu komandos žaidėju praėjusį sezoną buvo Dillonas Brooksas, kuris sužaidė 18 rungtynių, o per jas pataikė 15 tritaškių iš 40 (38 proc.). „Grizzlies“ sudėtyje pernai metais aukštesniu nei 40 proc. taiklumu metė vienintelis Marko Guduručius, rungtyniavęs Stambulo „Fenerbahče“. Žaidėjas Tritaškių vidurkis Marko Guduričius 1,4/3,03 (47,7 proc.) Dillonas Brooksas 0,8/2,2 (37,5 proc.) Bruno Caboclo 1,4/3,8 (36,9 proc.) Tyleris Dorsey 1,6/4,4 (36,6 proc.) Jarenas Jacksonas 0,9/2,4 (35,9 proc.) Justinas Holiday 1,5/4,4 (33,3 proc.) Andre Iguodala 0,7/2,1 (33,3 proc.) Jae Crowderis 2,2/6,5 (33,1 proc.) Joshas Jacksonas 0,9/2,8 (32,4 proc.) Graysonas Allenas 0,8/2,6 (32,3 proc.) Tyusas Jonesas 0,6/1,9 (31,7 proc.) De'Anthony Meltonas 0,6/1,9 (30,5 proc.) Antruoju šaukimu pasirinktas Ja Morantas koledže mesdamas tritaškius taip pat neblizgėjo – jis realizavo 57 tolimus metimus iš 157 (36 proc.). Taigi, galbūt, antroji „Grizzlies“ Vasaros lygos pusė apie komandos ateitį sufleruoja kiek daugiau? Tiek Morantas, tiek Valančiūnas yra stiprūs pikenrolo žaidėjai, taigi įsivaizduoti, jog artėjantį sezoną šis žaidimo elementas bus naudojamas taip retai, kaip Vasaros lygoje, mažų mažiausiai sunku. Priekinėje „Grizzlies“ linijoje taip pat liks jau sužibėjęs Clarke‘as bei antruosius metus pradėsiantis Jaronas Jacksonas. Būtent Moranto rankose turėtų būti patikėtos visos žaidimo gijos. 19-metis pasižymi dideliu greičiu, taigi esant reikalui, galės skuosti į priekį, tačiau taip pat jis išsiskiria puikiu aikštės matymu, kas leis regzti pozicines atakas su jau minėtaisiais krepšininkais. Kalbant apie Valančiūno vaidmenį, lietuvis turėtų būti vienas iš trijų svarbiausių krepšininkų Memfio ekipos sudėtyje. Tai leido suprasti ir pats Jenkinsas. „Jonas bus smarkiai įtrauktas į mūsų žaidimą, – Donatui Urbonui iš „24sek.lt“ sakė Jenkinsas. – Manau, kad jis puikiai tiks mano žaidimo stiliui ir Jonas padės mums savo gynyba bei kova dėl atšokusių kamuolių.“ Valančiūną iš toli mesti jau skatino J.B. Bickerstaffas. Žinant, jog „Grizzlies“ savo gretose neturi snaiperio vardą pateisinančių žaidėjų, galbūt, tokios iniciatyvos galima tikėtis ir iš Jenkinso? Šiltos asmenybės įspūdį sudaręs specialistas taip pat turėtų lengvai rasti kalbą tiek su jaunais, tiek su labiau patyrusiais krepšininkais. Žinant, jog tai bus debiutinis Jenkinso sezonas, o „Grizzlies“ pasiryžę eiti ilgalaikio projekto keliu, parduoti savo idėjas žaidėjams – itin svarbu. Didelių išvadų ir prognozių ateičiai Vasaros lyga daryti neleidžia, tačiau Jenkinsas prisistatė sėkmingai. Naujai iškeptas strategas pademonstravo, jog sieks žaisti greitai ir vers savo žaidėjus dirbti tiek puolime, tiek gynyboje.

