Mindaugas Kuzminskas pasirinko Graikiją: keliasi į „Olympiakos“

Kaip kazkas sake “ Kuzminskas niekada nepriima protingu sprendimu “ :D Va ir vel, is balagano i dar didesni balagana :D Pasiule “ilgalaiki” kontrakta su salyga po 3 men isvykt del nemokamu algu :D Taip skystas zaidejas, tai dar eis per arbitrazo teismus kariaut. Karjeros pike zaidejas i lavonine komanda vaziuoja but atsarginiu, ka daugiau ir galima pridurt. Siule zalgiris topines salygas, normalia alga, kur po metu butu gaves 3x, ne sugalvojo i graiku cirka nuvykt :D Pas Sara apsiverkes butu turbut nuo stipresnio suktelejimo.