Jamesas Hardenas atsisakė žaisti JAV rinktinėje

bimbom

Mums gal atrodo nesuvokiama, bet tokia realybe, kad jie rizikuoja gauti trauma, taip pat sutrumpina pasirengima NBA sezonui (geriausias pavyzdis - Saboniukas, jis ana vasara dirbo su specialistais ir gerokai pasigerino savo zaidimo lygi).



Elementariai prisiminkit lietuviu pavyzdi, kurie grista i Zalgiri po rinktines, metai is metu budavo, kad jie isivaizduoja tik apie naujus metus. Ar bent eitu suvokti, kad NBA vedantys zaidejai galetu puse sezono tiesiog nepazaisti savo lygiu???



Antra, JAV rinktine nera pralaimejusi 10+ metu, net yra mineta is ju puses, kad kitos rinktines turi pasitemti tokioms varzyboms, o ne finale atsikrauti ant 30+ tasku per 15 minuciu ir tiketis, kad JAV nustos zaisti, kaip budavo su serbais. Realiai vieninteliai ispanai mums yra padovanoje finalo vertas varzybas..