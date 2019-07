Nenušlifuotas talentas – išskirtine savybe pasižymintis gynėjas, kuriam reikia griežtos trenerio rankos

Nuotr.: FIBA

Nuotr. FIBA

Lietuvos jaunimo rinktinė (iki 20 m.) Europos čempionate Izraelyje finišavo penktoje vietoje, o neabejotinu jos lyderiu buvo Arnas Velička.

Krepšininkas nuo ankstyvos jaunystės buvo laikomas vienu perspektyviausių Lietuvos žaidėjų ir netruko atkreipti „Barcelonos“ vadovų akių, kurie pasikvietė tuomet 16-metį lietuvį į savo sistemą.

Vis dėlto pusantro sezono trukęs etapas Katalonijoje nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėtasi, o tai parodė ir žaidimas Panevėžio „Lietkabelyje“, kur krepšininkas nesugebėjo rimčiau išsiskirti ir daugiau laiko praleido ant atsarginių žaidėjų suolelio.

Tikėjimą Velička išreiškė Kauno „Žalgiris“ – Lietuvos čempionai su įžaidėju praėjusią vasarą pasirašė ilgalaikį kontraktą ir iškart jaunąjį talentą išsiuntė pasistažuoti į Tartu „Ulikool“ ekipą.

Atrodo, jog šis sprendimas pasiteisino ir gynėjas Estijoje atgavo pasitikėjimą savo jėgomis, o Europos jaunimo čempionate spindėjo ryškiausiomis spalvomis – 19-os metų 195 cm ūgio gynėjas vidutiniškai pelnydavo po 16,4 taško (devinta vieta čempionate) ir atlikdavo po 6,6 rezultatyvaus perdavimo (trečia vieta).

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia Veličkos pasirodymą Izraelyje vykusiame Europos čempionate bei išskiria jo stiprybes bei silpnybes.

Stiprybės

Pirmiausia, žvelgiant vizualiai, susidaro įspūdis, jog lyginant su ankstesniais metais Velička išsiryškino raumenis ir, atrodo, yra atsikratęs nereikalingų riebalų, kas jam leidžia laisviau judėti aikštėje.

Kalbant apie patį žaidimą, nors krepšininkas ir buvo minėjęs, jog po metų Barselonoje bei Panevėžyje prarado pasitikėjimą savo jėgomis, panašu, jog žaidimas Estijoje jį sugrąžino su kaupu ir Europos čempionate gynėjas iš žaidimo vidutiniškai atakavo net po 12,9 karto.

195 centimetrų įžaidėjas su kamuoliu jausdavosi užtikrintai net ir lemiamomis rungtynių akimirkomis, o šiuo bruožu Velička išsiskiria ne tik iš savo bendraamžių, bet ir bendrai Lietuvoje.

Žinoma, didelis pasitikėjimas savo jėgomis ne visada atnešdavo teigiamų vaisių, ką parodo ir pataikymo procentas iš žaidimo (37,8 proc., 34/90), tačiau atsižvelgiant į jauną žaidėjo amžių, galime tikėtis, jog su metais Veličkos metimų pasirinkimas tik gerės, o lyderio savybės labiau pasitarnaus ateityje.

Čempionate taip pat į akis krito solidus Veličkos žaidimas vienas prieš vieną, kur krepšininkas naudojosi savo geru pirmu žingsniu bei puikia kamuolio valdymo technika.

Nemažai kartų matėme, kaip lietuvis vienas prieš vieną situacijose pats užbaigdavo atakas, o jei pritraukdavo daugiau nei vieną gynėją prie savęs, numesdavo kamuolį laisvam likusiam komandos draugui, o tai lėmė ir didelį rezultatyvių perdavimų kiekį.

Velička geriausiai jautėsi greitajame puolime, kur visada po atkovoto kamuolio stengdavosi patraukti į priekį ir drąsiai su tiesioginiu oponentu eidavo į kontaktą, o tai lėmė, kad įžaidėjas čempionate išmetė daug baudos metimų (42, vid. po 6 per mačą).

Nuotr. FIBA

Žalgirietis ir anksčiau gebėdavo provokuoti pražangas, tačiau su baudos metimų realizacija visą savo karjerą turėjo problemų. Krepšininkas, skaičiuojant visas rungtynes su Lietuvos jaunimo skirtingų amžiaus grupių marškinėliais, iki šios vasaros buvo pataikęs iš viso 61 baudą iš 110 (55,4 proc.) metimų.

Šią vasarą šioje statistikos grafoje įvyko ryškus pasikeitimas – 38 taiklūs baudos metimai iš 42 bandymų (90,5 proc.) ir dabar paskui Veličką nespėjantys oponentai nebegali rizikuoti bei specialiai siųsti atakų organizatoriaus prie baudų metimo linijos.

Silpnybės

Per čempionatą ryškiai atsiskleidė ne tik Veličkos stipriosios pusės, bet pasimatė ir silpnosios, kur krepšininkas privalo gerinti savo žaidimą.

Gynėjas čempionate buvo solidus taškų rinkėjas, tačiau kaip iš įžaidėjo norėtųsi didesnio stabilumo organizuojant atakas.

Taip, 6,6 rezultatyvaus perdavimo per mačą yra išties geras rezultatas, tačiau šie skaičiai neatspindi bendro vaizdo aikštėje. Velička per rungtynes nevengdavo paleisti žaidimo kontrolės, paskui jį ir likusi komanda ant parketo atrodydavo pametusi galvą, o dėl to Lietuvos rinktinės žaidimas tapdavo chaotiškas.

Nuotr. FIBA

Nors skaičiai ir ne visada parodo tiesą, tačiau 3,7 klaidų vidurkis per rungtynes yra per didelis, siekiant tapti elitiniu atakų organizatoriumi.

Labiausiai neramina tai, kaip didžioji dalis klaidų buvo padaroma – perdavimo metu. Klaidos buvo daromos tiek atliekant skersą perdavimą, tiek tiesiog netiksliai jį atiduodant, kai adresatu tapdavo ne komandos draugas, o krepšio lankas ar užribis.

Apie pataikymo procentą jau kalbėjome, tačiau atskiro paminėjimo verti tritaškiai metimai – vos 9 tikslūs bandymai iš 39 kartų (23,1 proc.).

Matosi, jog Velička turi savo firminį judesį, kuomet tarp kojų mušinėdamas kamuolį staigiai atšoka atgal (angl. stepback) ir atakuoja iš toli, tačiau šiuo veiksmu gynėjas neretai piktnaudžiaudavo, o tai stipriai numušė jo pataikymo procentą. Žinoma, jei pavyktų iki galo išdirbti šį judesį, tai būtų labai didelis žingsnis į priekį vyrų krepšinyje.

Gynyboje krepšininkas perimdavo vidutiniškai po 2,1 kamuolio ir tai atrodo solidžiai, bet skylių savoje aikštės pusėje Veličkos žaidime netrūko.

Labiausiai 19-metis klaidžiodavo komandinėje gynyboje, kai neretai pamesdavo savo tiesioginį oponentą. Tai nebūtinai įvykdavo dėl įgūdžių trūkumo, dažniau – dėl koncentracijos stokos.

Nenorą žaisti gynyboje parodydavo ir krepšininko kūno kalba asmeninėje gynyboje – nepaisant greitų rankų, tvirto kūno ir plastiškumo, Veličką kartais galėdavome pamatyti prieš tiesioginį oponentą tiesiog ant tiesių kojų, kas trukdydavo efektyviau apsiginti.

Apibendrinant, nors Veličkos tobulėjimas vienu karjeros momentu buvo sulėtėjęs, tai – neeilinių savybių krepšininkas, kuris ateityje gali tapti solidžiu žaidėju vyrų krepšinyje.

Per savo karjerą 19-metis atstovautose komandose turėdavo didžiulę laisvę, o tai atsispindi ir jo žaidime, kur dažnai yra prarandama kontrolė. Vis dėlto milžinišką pasitikėjimą savo jėgomis būtų galima paversti žymiai didesniu privalumu, o naudingiausia dabar Veličkai būtų patekti pas griežtą trenerį, kuris apribotų judesių laisvę ir šalia lyderio savybių gynėjas susipažintų su disciplina.