Į Lietuvos teisėjų elitą prasibrovęs Šukys: „Geras esi tiek, kiek geros tavo paskutinės rungtynės“

Nuotr.: Linas Šilkaitis Nuotr. Linas Šilkaitis Lietuvos teisėjai atgauna turėtas pozicijas Europos krepšinio elite. Eurolygoje dešimtą sezoną švilpęs Jurgis Laurinavičius prieš dvejus metus sulaukė pažįstamo veido – Artūro Šukio, o praėjusį sezoną prie jų prisijungė Gytis Vilius. Šukys ir Vilius laikomi vienais perspektyviausių teisėjų Lietuvoje, jų pavardes jau ne vienerius metus galima rasti sezono pabaigoje sudaromame teisėjų reitinge. Trečiam sezonui Eurolygoje besiruošiantis 36 metų Šukys užaugo Panevėžyje, ten pradėjo teisėjauti ir niekada šios veiklos neatsisakė. Teisėjauti jis pradėjo būdamas mokyklos suole, o pirmąsias rungtynes teisėjo pozicijoje prisimena kaip progą išeiti iš pamokos. Tuomet minties, jog tai taps neatsiejama gyvenimo dalimi, nekilo. Padedamas teisėjo Romualdo Gelžinio, Šukys po dešimtos klasės atsidūrė teisėjų seminare Palangoje, o ten, nustebindamas kitus ir net patį save, teste suklydo tik kelis kartus. „Iš pradžių nebuvo nė pinigų, bet sako: „Artūrai, tau reikia teisėjauti“, tai eidavau ir teisėjaudavau už dyką, be aprangos, su baltais sportbačiais, treningo kelnėmis, tik su teisėjo marškinėliais, – apie karjeros pradžią pasakojo Šukys. – Viskas tuomet buvo kitaip nei dabar, kai jauni žmonės klausia, tai kiek mokėsi. Tada duodavo galimybę ir net nesudvejodavai, nes labai norėdavai ten būti ir pasinaudoti skirta proga.“ Apie pirmąsias algas Šukys pasakoja su šypsena: už vienas rungtynes tuomet gaudavo 14 litų (apie 4 eurus), jeigu tekdavo vykti į kitą miestą, mokėdavo dvigubai. „Per mėnesį susidarydavo 400-500 litų (apie 119-149 eurai), man tada būnant dar mokyklos suole atrodė oho kokie čia pinigai ir iš tikrųjų nuo tėvų jau buvau nepriklausomas.“ Būdamas 24-erių Šukys pradėjo teisėjauti LKL. 2013 metais gavo teisėjo licenciją FIBA, 2015 metais švilpė Europos moterų krepšinio čempionate, 2017 metais – moterų Eurolygos finalo ketverte. Tais pačiais metais Šukys gavo kvietimą teisėjauti Eurolygoje ir jį priėmė. Šiemet Lietuvos krepšinio teisėjų reitinge Šukys užėmė ketvirtąją vietą ir sako, jog tai jam – žingsnis atgal, nes 2017-2018 metų sezone buvo trečias. „Reikės peržvelgti praėjusį sezoną ir pasižiūrėti, kas buvo daroma ne taip bei pasistengti kitais metais reitinge pakilti“, – sakė teisėjas. Šiuo metu krepšinio mieste Kaune gyvenantis Šukys „BasketNews.lt“ papasakojo apie įsimintiniausias rungtynes, kuriozus aikštelėje ir ateities tikslus. – Kaip vyksta pasiruošimas rungtynėms? – Šukio paklausė „BasketNews.lt“.

– Priklausomai nuo rungtynių. Jeigu tai yra miesto lyga, pasiruošimo daug nereikia, teisėjaujant Lietuvos krepšinio lygoje ar Eurolygoje jau reikia tam skirti laiko. LKL lengviau, nes komandos pažįstamos. Jeigu finaluose teisėjauji toms pačioms komandoms kelis kartu iš eilės, tada jau reikia tik pačiam su savimi susitvarkyti, kad kiekvieną kartą ateitumei pamiršęs, kas vyko prieš tai rungtynėse. Jeigu komandoms teisėjauji pirmą kartą, tuomet pasižiūri prieš tai vykusias rungtynes, pasikalbi su kolegomis, paanalizuoji vaizdo klipus su situacijomis, kurios buvo probleminės. Panašiai vyksta ir su Eurolyga: gauni paskyrimą, kur teisėjausi, ir liepia vienam teisėjui vieną komandą išanalizuoti, o kitam – kitą, bet realiai tu dėl savęs abi komandas stebi. Pats analizavimas gali užtrukti iki dešimties valandų, o tada dar ir kolegoms viską turi pristatyti. Labai svarbus ir fizinis pasiruošimas: yra nustatyti normatyvai, kuriuos laikome du kartus per metus ir ne visuomet visi sėkmingai tą padaro. – Jaudinatės prieš rungtynių pradžią, gal turite kažkokių ritualų prieš žengiant į aikštelę?

– Manau, kad visi mes jaudinamės, bet aš asmeniškai jokių ritualų neturiu, tiesiog kaupiuosi rungtynėms. Jaudulys yra, bet tik įžengus į aikštę jis dingsta, nes ateini tinkamai atlikti savo darbo ir nėra net kada galvoti apie jaudulį. – Prieš aštuonerius metus viename interviu sakėte, kad geras teisėjas turi teisėjauti teisingai ir suvaldyti situaciją aikštelėje, kad krepšininkai, treneriai ir žiūrovai juo tikėtų. Tik tuomet teisėjas išsikovos geras pozicijas ir autoritetą. Ar pats sau jau esate tas geras teisėjas, ar dar matote, kur galėtumėte tobulėti?

– Tobulėti visada yra kur. Tarp teisėjų sakome, kad geras esi tiek, kiek geros tavo paskutinės teisėjautos rungtynės, arba net paskutinis švilpukas. Šitoje profesijoje nuo to gero iki blogo – vienas sprendimas. Yra pavyzdžių, kai kolegoms nepasiseka vienos rungtynės ir dėl tų netinkamų sprendimų reitinge automatiškai gali nukristi per tris pozicijas. Gali būti geras, bet labai greitai įmanoma išgarsėti su neteisingu sprendimu ir paskui tokį minusą tempsiesi su savimi visą sezoną. Būdamas teisėju kiekvieną kartą gerą vardą turi užsitarnauti vis iš naujo. Nėra taip, kad ateini ir tavimi tiki, tas pasitikėjimas yra iki tol, kol tavo sprendimai teisingi. Kiekvienos rungtynės – nauja istorija. Nuotr. BNS – Be teisėjavimo turite ir kitų veiklų, kaip pavyksta viską suderinti sezono metu?

– Teisėjavimas pagrindinė mano veikla, bet šalia turiu ir darbą. Susitarimas su darbdaviu toks, kad jie mane išleidžia teisėjauti, o aš stengiuosi dirbti tiek, kiek galiu grįžęs. Dar teisėjaujant FIBA, dirbau kitoje įmonėje ir ten man liepė pasirinkti – teisėjavimas arba darbas pas juos, tai teko išsiskirti. Tada buvo pats geriausias laikas teisėjaujant, nes galėjau be jokių papildomų minčių pasiruošti rungtynėms. Bet taip yra gerai tol, kol vyksta sezonas ir pinigų iš teisėjavimo pakanka. Ne sezono metu turi kažką dirbti papildomai. Apskritai kalbant, Lietuvoje teisėjams reikia turėti papildomą darbą, nes pas mus nėra socialinių garantijų: jeigu gausi traumą – viskas, tavęs nėra, tu neteisėjauji. Gal ir gausi kompensaciją, bet to nepakaks. – Kokios jums kaip teisėjui rungtynes buvo įsimintiniausios?

– Pirmosios mano teisėjautos rungtynės tarp Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“, LKL pusfinalyje, prieš penkerius metus. Naktį prieš tai nemiegojau, mačas tiesiog praėjo ir pats po jo galvojau, ar aš ten iš viso teisėjavau. Kitos tai būtų pirmos Eurolygos rungtynės – „Fenerbahče“ prieš „Anadolu Efes“. Viskas labai gerai praėjo aikštelėje, tik naktį viešbutyje vis prabusdavau šlapias nuo prakaito. – Ar yra pasitaikę kažkokių kuriozinių situacijų krepšinio aikštelėje?

– Visko būna. Ukrainoje yra tekę teisėjauti VTB Vieningosios lygos rungtynėse, kuriose sulūžo krepšys, tai jį vežė virinti. Rungtynių komisaras liepė nutraukti mačą, bet aš sakiau, kad negalime, nes kils skandalas. Galiausiai sulaukėme, kol suvirino, ir užbaigėme rungtynes. Eurolygoje per moterų finalus vienas žiūrovas įbėgo į aikštę pusnuogis ir bandė krepšininkę pagauti. Klaipėdoje, kai „Lietuvos rytas“ ir „Neptūnas“ prieš ketverius metus žaidė pusfinalyje, „Neptūnas“ bandė pasivyti, bet gavo techninę pražangą. Tada mačiau, kad žiūrovas bėgo per aikštę tiesiai į mano kolegą, bet apsauga spėjo laiku sureaguoti. – Aikštelėje dirbate trise, kaip vyksta komandinis darbas tarp teisėjų?

– Jeigu visi stengiamės dirbti komandoje, tai darbas vyksta labai lengvai. Jeigu pradedame veikti pavieniui, ne taip, kaip buvome susitarę arba ne pagal taisykles, tuomet prasideda problemos ir bendradarbiavimas griūna. Eurolygoje šiek tiek lengviau šituo aspektu, nes žmonės daugiau patyrę ir tas susidirbimas įvyksta greičiau. Nuotr. BNS – Žiūrovų, krepšininkų ir trenerių akims dažnai atrodo, kad teisėjai kartais sušvilpia be reikalo. Ar jums yra tekę sušvilpti, nors gal nebuvote iki galo įsitikinęs, kad reikėjo?

– Tikrai būna, kad sušvilpi ir dar tą pačią sekundę nori švilpuką atgal susipakuoti ir įsidėti į kišenę. Jeigu sušvilpi dėl užribio, tai gali pasitaisyti, bet jeigu taip atsitinka su pražanga – negali jos atsiimti. Praėjusį sezoną turėjau nesusipratimą Utenoje, kai daviau techninę pražangą treneriui, kuriam kolega ją jau buvo skyręs, tada ją atšaukiau ir viskas vos ne dar blogiau gavosi. Čia tikrai buvo tas momentas, kurį norėčiau atsiimti. Švilpimų ne vietoje pasitaiko ir mes tarp kolegų labai jaučiame vienas kitą, kai matai net iš eisenos, kad neturėjo to švilpuko būti, tada tenka ir trenerių atsiprašyti, jog buvo klaida. Aišku, jeigu rungtynėse padarai tokias tris klaidas ir visos prieš vieną komandą nukreiptos, tada jau turi krūvą problemų. – Dažnai rungtynėse žiūrovai būna aršiai nusiteikę, jeigu teisėjas, jų manymu, sušvilpė ne laiku. Ar neblaško kurtinantis švilpimas arba skanduotės, nukreiptos būtent prieš jūsų darbą?

– Manau, kad didelė dalis teisėjų to net negirdi. Aišku, jeigu sėdi koks įkyrūs žiūrovas pirmoje eilėje, tai nori nenori tu jį girdi, bet stengiesi atsiriboti. Iš esmės, kuo pilnesnė arena, didesnis triukšmas, tuo maloniau dirbti. – Ar žiūrite rungtynes laisvu metu? Kaip pavyksta atsiriboti nuo teisėjo darbo tuo metu?

– Manau, kad dauguma teisėjų tik krepšinį ir žiūri. Žmona dažnai klausia: „Kaip tau neatsibosta?“ Kartais net tą patį vakarą grįžtu po rungtynių ir įsijungiu Eurolygos mačus: vienas rungtynes per kompiuterį, kitas per planšetę ir trečias televizoriuje. Dėl atsiribojimo, manau, kad mes vis tiek krepšinį kitomis akimis matome. Teisėjams labiau pavyksta atsiriboti nuo emocijų, kurias paprastai išgyvena krepšinio fanai. – Kaip pakliuvote teisėjauti į Eurolygą? Ar ten dirbdamas susidūrėte su kažkokiais didesniais iššūkiais?

– Eurolyga pati vykdo atranką ir asmeniškai kviečiasi žmones pas save. Didelių iššūkių tikrai nebuvo, nebent tik pats susitvarkymas su savimi. Eurolygoje teisėjauti net lengviau, nes ten komandos žaidžia kokybiškesnį krepšinį, vyrauja didesni greičiai, mažiau purvino žaidimo. – Esate minėjęs, kad kažkada jūsų tikslas buvo LKL, tada – FIBA ir galiausiai – Eurolyga, o po jos nelabai yra kur daugiau kilti. Galbūt jūsų nuomonė pasikeitė ir matote teisėjo veikloje dar kitų perspektyvų?

– Iš tikrųjų tai papuolęs į šias lygas nesi garantuotas, kad jose išliksi. Tikslas dabar toks, kad gaučiau vis daugiau rungtynių teisėjauti ir jos nebūtų tokios, kur mačas baigėsi 40-ies taškų skirtumu, nes iš tokių išvykų nelabai ką gali išmokti naujo. Patekti į Eurolygą – vienas dalykas, bet labai svarbu joje aktyviai dalyvauti.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Cvirka dirbs „Zenit“ sistemoje Dveji Bendžiaus metai: nuo paskutinės minutės kandidato iki vedlio į pasaulio čempionatą WikiŠliks E04: Pocius vaikystėje ir legendinis Maco interviu Seeley prisijungs prie Seibučio klubo „Ryto“ gretose – pirmasis legionierius Apie NBA prabilęs Landale'as netrukus pasitaisė: „Žaisiu „Žalgiryje“ Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.