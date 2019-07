Vertingiausių komandų sąrašo dešimtuke – trys NBA klubai

...

Sitas vertinimas ne is trofeju ar zaidimo kokybes susideda, sitie kriteri nebent patys paskutiniai turintys labai minimalia įtaka. MU nors ir nelaimi bet is seniai turi uždirbta ir puikiai rinkoje įdirbta varda kas čia labai daug reiškia. Vertingiausias pasaulio klubas Cowboys paskutini kart NFL laimejo 1995m. Antras vertingiausias Yankiai 2009. Vertingiausias krepsinio klubas Knicks is vis 15 metu ar daugiau gryba pjauna konkretu. Bet esme kad visi jie turi rinkoje įdirbta savo varda ir preikini ženkla, + miesto dydis, jo žinomumas pasaulyje ir infrastruktūra labai prisideda.