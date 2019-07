„Maccabi“ susidomėjo galimybe pasikviesti Mike‘ą Jamesą

Čia tik mano nuomonė.

Messina per daug geras treneris, kad nenorėtų atsisveikinti su Jamesu. Apskritai tokie žaidėjai kaip James yra didžiausios krepšinio bakterijos, kuriems vienintelė vieta yra Kinijos lyga. Na taip, invidualiai Jamesas yra vienas geriausių žaidėjų Eurolygoje, tačiau krepšinis, o ypač Europiniame krepšinyje yra komandinis sportas ir tokie savanaudžiai žaidėjai retai kada atneša komandoms daugiau naudos, negu, kad pridaro žalos. Jamesas yra pats geriausias to pavyzdys, kas iš to, kad jo statistika buvo puiki, bet kokį krepšinį žaidė Milanas tai buvo visiškas balaganas.