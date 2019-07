„Žalgirio“ sirgaliams prisistatęs Landale'as: „Laukia labai smagūs dalykai“

Egis

Tai matyt pagaliu apsiramino J.Landale,suprato, kad geriau jau liautis vis fantazavus, kad jau šį sezoną jo laukia NBA klubai ir pradėt nuo pagarbaus bendravimo su "Žalgirio" fanais, o tai pirmas jo teisingas žingsnis tampant tikru "Žalgirio" komandos nariu. Welcome Jock Landale to "Žalgiris" and good luck playing for Australia and "Žalgiris" !