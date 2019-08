Vasaros rinkoje besižvalgantis Zavackas: „Nesame apsisprendę, kiek žaidėjų turėtume įsigyti“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Klaipėdos „Neptūno“ pajėgų rikiavimo darbai artėjančiam sezonui įgavo pagreitį – uostamiesčio ekipa per praėjusią savaitę paskelbė apie sutartis su penkiais žaidėjais bei žengė didelį žingsnį link sudėties komplektacijos pabaigos.

„Neptūno“ atakoms diriguos į praėjusio „Betsafe–LKL“ sezono simbolinį penketuką patekęs 30-metis įžaidėjas Žygimantas Janavičius, komandoje lieka ir kitas su Lietuvos rinktine pasaulio čempionatui besiruošiantis žaidėjas – geriausias jaunasis praėjusio sezono lygos krepšininkas 21-erių Gytis Masiulis.

Uostamiestyje kitą sezoną rungtyniaus Vitorijos „Baskonia“ ekipai priklausantis 21-erių lietuvis Tadas Sedekerskis, 29-erių amerikietis vidurio puolėjas Andre Williamsonas bei 21-erių Džiugas Slavinskas.

Šiuo metu sutartis su „Neptūnu“ turi 10 žaidėjų. Kiek žaidėjų praėjusio sezono „Betsafe–LKL“ trečios vietos laimėtojai dar nori įsigyti?

„Mes dar žvalgomės žaidėjų rinkoje bei nesame pilnai susikomplektavę. Nesame apsisprendę, kiek žaidėjų turėtume įsigyti. Viskas priklauso nuo to, kokius krepšininkus mes būsime pajėgūs pasirašyti“, – tinklalapiui LKL.LT teigė „Neptūno“ sporto direktorius Donatas Zavackas.

Zavackas tinklalapiui „LKL.LT“ papasakojo apie „Neptūno“ vasaros darbus, žaidėjų pasirinkimą bei tikslus artėjančiam sezonui.

– Ar išvykus Kaziui Maksvyčiui sudėties komplektacijos darbai nepasunkėjo?

– Nepasakyčiau, kad Kazio išvykimas apsunkino komplektacijos darbus. Žinoma, Tomas Rinkevičius yra naujas treneris, turintis savų privalumų ar kažkokių savų minusų, nes nėra turėjęs vyriausiojo trenerio patirties, o žaidėjai nėra susidarę nuomonės apie jį. Vis dėlto negalėčiau teigti, kad „Neptūno“ komplektacijos darbai tapo sunkesni.

– Svarbias roles „Neptūne“ artėjančiame sezone užims 21-erių Gytis Masiulis ir Tadas Sedekerskis. Kiek klubas rizikuoja ties jaunais žaidėjais?

– Nepasakyčiau, kad rizikuojame, nes prieš priimdami sprendimus juos labai stipriai pasveriame. Prieš praėjusį sezoną įdėjome daug darbo dėl Gyčio, pačiam teko važiuoti ir žiūrėti kaip jis žaidžia, kaip jis žaidė Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), ką jis gali ir sugeba. Stengiamės atlikti analizę, surinkti pirminę informaciją ir tikimės, kad žaidėjas lūkesčius pateisins. Trenerio kompetencijoje yra išnaudoti kiekvieno žaidėjo gerąsias puses. Kartais žaidėjai nepateisina lūkesčių, bet kai pateisina, tai džiaugiasi visi.

– Ar yra galimybių, kad „Neptūne“ liks daugiau praėjusiame sezone rungtyniavusių žaidėjų?

– Kol nei jie, nei mes nesame pasirašę kažkokių sutarčių, manau, kad variantų yra. Kol žaidėjas yra laisvas, kažkokia tikimybė jam likti tikrai yra.

– „Neptūną“ papildė amerikietis centras Andre Williamsonas, ar žaidimo stiliumi jis panašus į išvykusį Jerai Grantą?

– Sunku pasakyti, nes kiekvienas krepšininkas turi savų stiprybių. Andre yra labai mobilus, mums to reikės. Renkantis jį atsižvelgėme į Grantą, bet Grantas savo atletiškumu kompensuodavo labai daug dalykų. Sunku pasakyti, ar Andre bus toks atletiškas, turbūt ne, nes Jerai buvo išskirtinis. Kad Williamsonas yra mobilus, manau, mes greitai įsitikinsime.

– Ar Masiuliui esate numatę lyderio vaidmenį?

– Galime prieš sezoną daug ką numatyti, bet būna, kad tas dalykas kartais įvyksta, o kartais ne. Tai yra trenerio kompetencija sudaryti kiekvienam žaidėjui rolę, kurioje jis jaustųsi komfortabiliai ir atsiskleistų iš gerosios savo pusės.

Nebūtume siekę išlaikyti Gyčio, jei jame nematytume didelės perspektyvos, jog žaidėjas gali žengti dar vieną didelį žingsnį į priekį. Tai tikrai buvo vienas iš faktorių. Gytis irgi rodė nemenką norą likti Klaipėdoje, manau, kad tai turėjo nemažą įtaką „Žalgirio“ apsisprendimui skolinti jį „Neptūnui“ dar vienam sezonui.

– Ko tikitės iš Tado Sedekerskio, kurį įsigyti „Neptūnas“ siekė ir praeityje?

– Niekam nėra paslaptis, kad tai buvo vienas perspektyviausių savo kartos žaidėjų, kuris eilę metų turėjo šiokių tokių problemų. Pirmą kartą, kai bandėme jį pasikviesti, jis nuėjo į Kėdainių „Nevėžį“. Vėliau turėjo traumų, dėl kurių negalėjo įsivirtinti Vitorijos „Baskonia“ klube.

Manau, kad dabar suradome bendrą sprendimą, o Tadas turėtų gauti lengvesnes galimybes atsiskleisti kaip pilnavertis žaidėjas. Tadas „Neptūne“ turės svarbią rolę, į jį dedame nemažai vilčių, manome, kad savo kartoje jis bus vienas iš tų, kuris ateityje parodys ką iš tikrųjų gali.

– Ar Tado traumų istorija Jūsų negąsdina?

– Kiek teko bendrauti su Tadu, su jo atstovais, tai informacija yra tokia, kad jis jaučiasi gerai. Traumos toks dalykas, kad sporte jų neišvengsi, žinoma, mes tikimės, kad Sedekerksis bus sustiprėjęs ir parodys pilną savo pajėgumą.

– Ar Janavičiaus įsigijimas yra didelis klubo laimėjimas, kaip pavyko nukonkuruoti Permės ekipą?

– Spaudoje buvo eskaluojamas šis dalykas. Finansai kiekvienam žaidėjui yra ne paskutinėje vietoje, bet „Neptūnas“ per eilę metų užsitarnavo stabilaus klubo vardą. Daugelis žaidėjų po „Neptūno“ gauna vertingesnius pasiūlymus, manau, kad Žygiui atsivers naujos galimybės. Jis ant savo pečių neš nemažą atsakomybę, manau, kad Žygis norėjo save išbandyti šiame vaidmenyje.

– Ar rinkdamiesi paskutinius žaidėjus akcentuosite tolimus metimus, kurių dabar gal kiek trūksta?

– Metikų visada komandoje norisi kuo daugiau, kitą vertus, esamoje sudėtyje pataikyti gali tiek Osvaldas Olisevičius, tiek Gytis Masiulis, tiek Tomas Delininkaitis. Turime metikų, bet, žinoma, žvalgomės jų ir toliau. Krepšinis susideda iš to, kas gali pataikyti į krepšį, tad be to niekur toli nenujudėsime.

– Kokius tikslus „Neptūnas“ keliasi artėjančiam sezonui?

– Kol neturime pilnos sudėties, tol nesinori tiksliai atsakyti. Manau, kad mūsų tikslai turi būti kaip ir kiekvieną sezoną – „Betsafe–LKL“ ketvertas, o FIBA Čempionų lygoje – nužygiuoti kiek galime toliau. Tai nebūtinai yra tik kitas etapas, norėtųsi kažkada žengti ir į tą aštuntuką. Tai sunkiai įgyvendinama, bet visada norisi pasirodyti geriau, nei buvo praėjusį sezoną. Ar bent pakartoti buvusius pasiekimus.