„Užkalti halės langai“: kaip Lietuvos rinktinė atrodys po 2020-ųjų?

Vinkis

Atrodys apgailetinai. I Valanciuno kartos zaidejus ziuresim kaip i nykstancia gyvunu rusi, nes tie zmones bus paskutiniai, kurie bus pajegus naudingai prisideti prie rinktines zaidimo. O po ju seks tik kreivarankiu mamyciuku sutve, surinkta is visokiu Lenkijos ir Ispanijos lygos dugno komandu. Spokas su savo chebra ir toliau kamputyje tyliai rinksis sau pelna, su Adomaiciu sutartis bus pratesta iki kokiu 2024-uju. Kodel tokia niuri prognoze? Todel, nes ir toliau bus laikomasi senamadiskos taktikos, kai pasaulinis krepsinis jau seniai yra pakeites krypti. Jokios komandines dvasios ir fuksiniai visokiu Seibuciu metimai nebepades, kai teks zaisti pries Antetokounmpo ar Donciciaus komandas.



Visiska LKF degradacija. Jokio kontakto su fanais, jokiu gairiu. Dabar prioritetas jiems - kazkokie sumauti KREPSINIO NAMAI, kurie tik isciulps jaunimo ugdymui skirtus pinigus. Dauguma jaunimo treneriu - bedvasiai, nenusiseke reksniai be kompetencijos. Jie galvoja, kad pabraizys derinius ant lenteles ir is vaiku taip isaugins ateities zaidejus. O zaidejo kaip asmenybes tobulinimas puskutineje vietoje. Del to zaidejai ir puva LKL\'e puse karjeros, nes visi pasimete iesko tikrojo saves, nes pasirodo, tas karjeros darymas "sunkiu darbu" visiskai neveikia.