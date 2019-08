Kemzūra: „Pasaulio taurėje puikią formą reikia demonstruoti nuo pirmos dienos“

Nuotr.: V. Mikaitis

Penktadienį Lietuvos krepšinio rinktinė Ispanijoje pradeda draugiškų susitikimų maratoną – iš viso iki rugpjūčio pabaigoje prasidedančio pasaulio čempionato pradžios sužais devynerias rungtynes.

Tokių dvikovų gausos svarbą akcentuoja ir buvęs nacionalinės komandos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra, kurio nuomone, šis laikotarpis taip pat gali padėti atsakyti ir į daugybę nežinomųjų.

Pirmasis iššūkis lietuvių laukia šį penktadienį, kai Pamplonoje jie susitiks su Ispanijos nacionaline komanda. Tiesa, „Betsafe“ krepšinio lažybų analitikai geros baigties mūsiškiams bent jau pirmajame mūšyje nežada – tikimybė išsivežti iš ten pergalę siekia vos 25 proc. Tačiau tai tik pirmasis išbandymas – pasirengimo cikle lauks dar aštuonerios rungtynės.

„Tai, manau, yra optimalus skaičius, nes kiek skaičiau komandos trenerio Dainiaus Adomaičio atsiliepimus, grupėje laukia galingi varžovai, tad būtina gerai pasiruošti, puikią formą demonstruoti jau nuo pirmos dienos. O kuo daugiau žaidžiama, tuo geriau krepšininkams galima pajusti vienas kitą, atgaivinti ryšius, pamėginti įvairias taktikas“, – įsitikinęs 2009-2012 metais prie nacionalinės komandos vairo stovėjęs strategas.

O pasiruošti reikia išties gerai, mat lietuviai jau grupės varžybose Donguane susitiks su Senegalo ir grėsmingomis Kanados bei Australijos komandomis. „Betsafe“ analitikai pirmą vietą H grupėje žada australams – 40 proc. tikimybė, antrą vietą – Kanados atstovams, kurių galimybės nugalėti šioje grupėje vertinamos 35,7 proc. Tuo metu mūsiškės rinktinės galimybės triumfuoti grupės varžybose siekia 33,3 proc. Grupės autsaideriais laikoma Senegalo rinktinė – jos šansai užimti pirmą vietą grupėje siekia vos pusę procento.

„Pasaulio čempionato lygis vienareikšmiškai kyla. O šiemet papildoma motyvacija visoms komandoms taps ir jo metu dalinami kelialapiai į olimpines žaidynes“, – prognozuoja Kemzūra.

Padės apsispręsti ir dėl dvyliktuko

Draugiškų rungtynių gausa Adomaičiui padės ne tik nušlifuoti derinius ir taktikas, bet ir apsispręsti dėl galutinio komandos dvyliktuko. „Betsafe“ analitikai neabejoja, kad vietos galutiniame komandos sąraše tikrai atsiras aukštaūgiams Jonui Valančiūnui ir Domantui Saboniui – tokia tikimybė vertinama net 99,5 proc. Ne ką prasčiau vertinamos Manto Kalniečio ir Mindaugo Kuzminsko galimybės, o pastarasis itin svarbus komandai ir dėl to, nes atriša jos vairininkui rankas renkantis taktinius sprendimus.

Jei komandą nuspręstų žaisti žemesniu mobiliu sąstatu, anot Kemzūros, itin pravers Jonas Mačiulis, kurio galimybes patekti į galutinį rinktinės dvyliktuką „Betsafe“ analitikai vertina 90 proc. Neabejojama ir dėl per kelias pozicijas galinčio žaisti Edgaro Ulanovo patekimo į Kiniją vyksiantį lėktuvą. Taktinės laisvės prireikia ir dėl netekčių – Kinijoje tikrai nebus aukštaūgio Artūro Gudaičio, kuris pirmenybes praleis dėl kelio traumos.

„Gudaičio netektis yra ženkli, manau, kad jis itin būtų tikęs komandai. Daug emocijų sukėlė tai, kad Donatas Motiejūnas nesulaukė kvietimo į rinktinės stovyklą, bet čia reikia pasitikėti trenerių sprendimu. Visgi krepšinis yra tokia sporto šaka, kai žaidžia ne geriausi, o tie dvylika, kurie tai daro geriausiai kartu, kaip komanda. Tokia yra mano filosofija ir, manau, rinktinės treneris mąsto taip pat“, – teigia krepšinio specialistas.

Kad būtų geriausias susižaidimas kartais prireikia ir patirties, tad ne veltui Kemzūra išskiria Paulių Jankūną, kurio galimybės patekti į galutinę nacionalinės komandos sudėtį vertinamos 77 proc.

Rinktinės sąraše atsidūrė ne veltui

Nors talentų komandoje yra daugybė, tačiau į Kiniją gali vykti tik 12 žaidėjų, o pasirengimo cikle jėgas išmėgina 18. Iš tų, kurie, „Betsafe“ prognozėmis, gali atsidurti už dvyliktuko ribos, geriausiai vertinamos Arno Butkevičiaus galimybės – tikimybė jam vykti į Kiniją siekia 46,5 proc. Prasčiausiai „Betsafe“ analitikai vertina Gyčio Masiulio galimybes patekti į galutinį rinktinės dvyliktuką – tokia tikimybė siekia vos 20 proc. Ne itin geros prognozės ir Martyno Echodo atžvilgiu – 25 proc., ar Martino Gebeno – 33,3 proc. Tiesa, Kemzūra teigia, kad viskas dažnai pasikeičia žaidėjams išbėgus į aikštelę.

„Niekada negali žinoti. Visgi tiek Butkevičius, tiek Gebenas turėjo gerus sezonus, dėl to patraukė dėmesį ir pelnytai atsidūrė rinktinės stovykloje, treneriai nori į juos pasižiūrėti, pamėginti taktinėse schemose. Be to, kandidatai surinkti pagal jų demonstruotą formą, pasiekimus, tad nežinai, kaip pasiruošę jie atvažiuos į stovyklą, koks bus išpildymas, todėl treniruočių procese norima turėti daugiau žmonių. Taip pat ir todėl, nes niekas nėra apsaugotas nuo traumų“, – pasakoja treneris.