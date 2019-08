Pasiruošimo ciklą rinktinė pradėjo nesėkme Ispanijoje

Aha

Is esmes mus nukale du zaidejai. Rubio ir Hernangomezas. Rubio kaip visada puikus, o Hernangomezas tiesiog naudojosi tuo, kad neturejom po kase nieko, kas atstovetu pries jo centimetrus ir fiziskuma. Bet priekine linija jokia problema, zinant, kas pas mus nezaide. O va su ginejais bus daug galvos skausmo, nes zaidimas pries Rubio kaip per padidinamaji stikla parode visus Lekaviciaus trukumus. Kas blogiausia, jis niekaip negali ju istaisyt, nes is esmes viskas kyla is jo ugio ir fizines jegos trukumo. Belieka melstis, kad Kalnas butu geros formos ir atlaikytu kruvi, kuris jam vel teks (apie tai, kai Kalnas baigs karjera rinktineje baisu net pagalvot, nes laukia visiska zopa, jei Jokubaitis su Velicka per artimiausius pora sezonu neprades stebuklingai progresuot).



P.S. Janavicius, Bendzius, Echodas, Masiulis out gali but jau dabar, nebent Adomas noretu pasilikt daugiau zaideju treniruotems ar apsidraudimui del traumu.