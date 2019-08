Adomaitį Ispanijoje nudžiugino auklėtinių kovingumas

Nuotr.: krepsinionamai.lt

Vaizdas, kurį Dainius Adomaitis išvydo pirmosiose Lietuvos rinktinės draugiškose rungtynėse, jo nei nustebino, nei pernelyg nuvylė. Šalies nacionalinė komanda penktadienį Ispanijos Pamplonos mieste 70:78 nusileido vietos rinktinei ir treneris sako pamatęs, ką reikia tobulinti ateičiai.

„Kaip ir pirmosios rungtynės – daug energijos, daug noro, bet ir daug klaidų, – po dvikovos kalbėjo Adomaitis. – Ką prieš rungtynes akcentavome žaidėjams, kad negalime daryti klaidų, nes jie už tai baus lengvais taškais, taip ir atsitiko antrame ketvirtyje. Ir antrųjų šansų taškai. Tai du dalykai, kurie mums pridarė bėdų.

Tikrai buvo nemažai gerų momentų, ypač gynyboje, antroje pusėje, kai gana drausmingai kiekvienas būdavo toje pozicijoje, kur reikia. Bet to nebuvo 40 minučių.“

Lietuviai mačo kontrolę paleido antrajame kėlinyje, kurį pralaimėjo 15:23 ir įpusėjus mačui atsiliko 33:40. Iki ilgosios pertraukos mūsiškiai prarado 12 kamuolių ir nesulaikė Ricky Rubio, kuris pelnė 14 taškų.

„Žiūrint visas rungtynes, buvo momentai, kai buvo gerai, ir momentai, kai buvo blogai. Bet manau, kad šiame etape tai yra normalu“, – sakė Adomaitis.

Jis leido pasireikšti visiems 13 aikštėje pasirodžiusiems žaidėjams, o dvikovą starto penkete pradėjęs Jonas Mačiulis po ilgosios pertraukos net neberungtyniavo. Lemiamų minučių nežaidė ir kiti startavę žaidėjai – Marius Grigonis, Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas.

„Norėjome duoti šansą visiems pažaisti ir džiaugiamės, kad pavyko tai padaryti, – sakė Adomaitis. – Kitas dalykas, po pasirengimo ne visi yra tokiame ritme, kokio norėtųsi, bet tai normalu. Kartais žaidėjai patys prašėsi keitimo, matėsi, kad aikštėje kovojo su savimi. Bet tai džiugina.“

Rungtynių žaidėjas Ricard Rubio Taškai 21 Naudingumas 30 Baudų metimai 80% 8/10 Perimti kamuoliai 4

– Treneri, ispanai akivaizdžiai laužė puolimą per priekinę liniją. Kiek Gebenui ir Echodui pavyko atlaikyti tą ispanų iššūkį? – „BasketNews.lt“ paklausė Adomaičio.

– Kartais buvo sunku. Ypač, kai pamatė Echodą ir Gytį Masiulį, labai bandė žaisti per priekį. Bet to labai neakcentavome, nes turėsime JV ir Domą, tai akcentavome kitus dalykus.

– Komandai vadovauti teko ne tik Lukui Lekavičiui, bet ir Žygimantui Janavičiui su Adu Juškevičiumi. Kuriam iš jų sekėsi geriausiai?

– Žygiui buvo lengviau gynyboje, sunkiau puolime, ypač kai jie nustebino trečiame ketvirtyje pradėję gintis aikšte. Buvo sunkiau prisitaikyti. Lukui buvo lengviau puolime, bet sunkiau gynyboje. Mums uždaviniai ateičiai, kad geriau tam pasiruoštume.

– Kaip paaiškinti tą didelį baudų metimų skirtumą – jūs metėte 10, o varžovai – 30 baudų?

– Teisėjai irgi po atostogų grįžę. Ne, teisėjai sakė, kad buvo klaidų, bet džiaugiuosi, kad žaidimas yra fizinis. Žiūrint į ateitį, bus komandų, kurios tai demonstruos, mums tai gerai.

– Kas pasikeitė antroje mačo dalyje, kai suklydote tik 5 kartus, lyginant su 12 prarastų kamuolių iki tol?

– Pradėjome kamuolį branginti ir su kamuoliu ateiti iki tų situacijų, kurių norime. Antrame ketvirtyje perskubėjome žaisdami situacijas, kurias norime žaisti. Bet norėjome per greitai sužaisti, tai ir darė didžiausią žalą.

– Ar galvojate keisti komandos sudėtį prieš kitas rungtynes su suomiais sekmadienį?

– Žiūrėsime, nuspręsime ryt kelionėje.