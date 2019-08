Rezultatyvus Sabonio prisijungimas vainikuotas pirmąja lietuvių pergale

Anonimas

aiskiai matosi kas is nba,visai kitas lygis ziurint ta grybu kara.adomaicio zaidimas yra "mesk is toli,jei paeis-laimesim",bet vos tik tritaskiai uzbuksuoja-komandai kaput.jankunas panasu kad visai nepasiruoses,maciulis bent is toli kelis imete,o paulius deja niekur nespeja.beda kad nei bendzius,nei geben negeresni