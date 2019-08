Rinktinės sudėties dėlionėje – aiškumas gynėjų linijoje ir netikėta intriga dėl paskutinės vietos

TommyGun

Pabandysiu išreikšt savo požiūrį į optimalią sudėtį bei pagrįstį ją argumentais:



Iš šono sudėtis daugeliui vaikų gali atrodyti keistai, bet racijos bei logikos tame yra tikrai daug:



PG: Kalnietis/Lekavičius



SG: Seibutis/Grigonis/Giedraitis



SF: Mačiulis/Ulanovas/Butkevičius (!)



PF: Sabonis/Kuzminskas



C: Valančiūnas/Sabonis



Dabar daug kas gali sakyti, kad kaip tu gali tiek mažai aukštų imt ir tt. BET:



Mūsų rinktinė yra kaip niekad mobili, plisu nepamirškite, jog mūsų grupė labai sunki ir lyderiai čia gaus žaist 25-30 minutes, o mūsų didžiausi lyderiai ir yra aukšti žmonės - JV ir Sabonis. Pastarasis esant reikalui laisvai gali žaisti tiek C, tiek PF.



Sudėtis:



Kalnas/Lekavičius - viskas aišku, klausimų nėra



Seibutis/Grigonis - Puiki SG rotacija, dadedame Giedraitį, kuris gali žaist tiek SG, tiek SF. Patikimas metikas. Taip, kad SG pozicija yra užpildyta puikiai.



Mačiulis/Ulanovas/Butkevičius - Dabar žinau, kad daugelis puls sakyti, kam čia Butkevičių imi ir tt. Kaip ir minėjau, nepamirškite, kad 10-12 žmonės rinktinėje nėra tokie svarbūs, jie gaus epizodines roles, o Arnas Butkevičius yra žaidėjas, kuris 100% įneš energijos, agresyvumo, jei rungtynes pradėtume vangiai. Ko gero geriausiai besiginantis bei atletiškiausias žaidėjas komandoje. Man jis yra tobulas gilus atsarginis (kolkas), žaidėjas, kuris savo 5 min atžais atidavęs visą energiją ir galintis gintis tiek prieš įžaidėją tiek kartais prieš sunkų kraštą. Žaisime prieš gan atletiškas komandas, todėl turėti Arną savo arsenale yra labai labai svarbu. Na o dėl Ulanovo ir Mačiulio viskas aišku. Geri žaidėjai, kuriuos išnaudotis galima tiek 3, tiek 4 pozicijoje.



Sabonis/Kuzminskas - vėlgi, labai mobilūs žaidėjai, aišku galima ir kartu aikštėj laikyti juos, norint mobilesnio penketo.Čia labai daug variacijų.



JV/Jankūnas - JV viskas aišku, na o Paulius ir Žalgiryje daugiau gavo laiko C pozicijoje, visgi suspėt paskui greitus PF jau sudėtinga, o prieš lėtesnius centrus gali sužaist gudriai bei išviliot iš baudos aikštelės.



Suma sumarum:



Turim labai mobilius lengvus kraštus, kurie laisvai gali žaist PF (Mačiulis, Kuzia, Ulanovas)



Turim JV, kuris yra tikras C, bet turime ir Saboni, kuris gali žaist tiek PF, tiek C. Tarkim Jonas žaidžia 20min C, Sabonis 10 min C ir 10-15 PF, Jankūnas 5-10 C (Jei reikia ir PF)



O PF kas liks nuo Sabo gali pasidalinti Kuzia/Ulia/Mačiulis



Gal turite savo minčių?



Na, o atkabinti žinoma visiškai prastai atrodantį Bendžių, Janavičių ir Gebeną, nors pastarasis visai neblogai atrodė, bet tiesiog nematau reikalo jo imt, kai turime tokius centrus kaip Jonas ir Domantas, bei Paulius, kuris jau labiau C, nei PF.